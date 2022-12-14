跟著法國香氛 來場心靈冥想之旅

聖誕、跨年、尾牙不落俗套的送禮推薦

年末佳節的腳步將近，不管是想傳達感謝的心意給那個她或他，或純粹慰勞辛苦了一整年的自己，都不能錯過今年最具話題性的法國個性職人香氛──MAD ET LEN。以當季花草植物和各種天然礦石為原料，搭配神秘療癒感的黑鐵容器，產品從裡到外手工生產、極限量供應，帶給收禮人滿滿的驚喜與尊寵。

MAD ET LEN品牌名稱取自瑪德蓮蛋糕（Madelaine）的諧音，象徵著法國作家普魯斯特筆下描繪的往日美好時光。兩夫婦亦希望藉由香氣創作，來重現多國長旅的記憶，也期望帶著大家藉由香氛穿越時空，喚起記憶深處的美好懷念。

旗下除了香氛蠟燭、香水，MAD ET LEN的礦石擴香系列也是相當吸睛的熱銷商品。閃閃發亮的火山岩、琥珀石或各種斑斕的粉晶，用看得見匠人手感的墨黑金屬盛裝，本身就像個時尚的居家擺設，並呈現細緻與粗曠的反差美；藉由天然材質與空氣產生的毛細作用，輕鬆達到擴香效果，同時為視覺、嗅覺、觸覺與心靈帶來多重的饗宴。

MAD ET LEN創辦人刻意將工作室設在遺世獨立的上普羅旺斯區維登峽谷 (Gorges du Verdon)，為的是能以最原始純粹的天然素材，專注創意的探索與實驗，打造出與標準化生產截然不同的產品。MAD ET LEN在環保層面不遺餘力，堅持依循時令，以尊重土地的方式，採收香氣已達完美熟成的植物，接著再以手工萃取香氛精華，萃出的精油不再次稀釋即用於調香；正因如此，MAD ET LEN旗下的香氛皆為極限量，並得以在簡化成分組成、減少加工的原則下，還能保有頂級純粹的嗅覺體驗。

台灣代理詠晟國際負責人Bruce表示：「過去幾年因疫情催化，人們待在家的時間變長，對居家療癒感的追求提升，反映在香氛產品上，需求居高不下。MAD ET LEN實體店開幕至今已超過半年，受到台灣消費者廣大支持迴響。MAD ET LEN熱銷的香調有森林調、薄荷、紅麝香，另外有石墨、皇家尼泊爾、煙燻皮革等比較難以想像的味道，歡迎大家來專櫃親自體驗、試聞。」