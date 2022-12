跟著法國香氛 來場心靈冥想之旅

聖誕、跨年、尾牙不落俗套的送禮推薦

年末佳節的腳步將近,不管是想傳達感謝的心意給那個她或他,或純粹慰勞辛苦了一整年的自己,都不能錯過今年最具話題性的法國個性職人香氛──MAD ET LEN。以當季花草植物和各種天然礦石為原料,搭配神秘療癒感的黑鐵容器,產品從裡到外手工生產、極限量供應,帶給收禮人滿滿的驚喜與尊寵。

MAD ET LEN品牌名稱取自瑪德蓮蛋糕(Madelaine)的諧音,象徵著法國作家普魯斯特筆下描繪的往日美好時光。兩夫婦亦希望藉由香氣創作,來重現多國長旅的記憶,也期望帶著大家藉由香氛穿越時空,喚起記憶深處的美好懷念。

旗下除了香氛蠟燭、香水,MAD ET LEN的礦石擴香系列也是相當吸睛的熱銷商品。閃閃發亮的火山岩、琥珀石或各種斑斕的粉晶,用看得見匠人手感的墨黑金屬盛裝,本身就像個時尚的居家擺設,並呈現細緻與粗曠的反差美;藉由天然材質與空氣產生的毛細作用,輕鬆達到擴香效果,同時為視覺、嗅覺、觸覺與心靈帶來多重的饗宴。

MAD ET LEN創辦人刻意將工作室設在遺世獨立的上普羅旺斯區維登峽谷 (Gorges du Verdon),為的是能以最原始純粹的天然素材,專注創意的探索與實驗,打造出與標準化生產截然不同的產品。MAD ET LEN在環保層面不遺餘力,堅持依循時令,以尊重土地的方式,採收香氣已達完美熟成的植物,接著再以手工萃取香氛精華,萃出的精油不再次稀釋即用於調香;正因如此,MAD ET LEN旗下的香氛皆為極限量,並得以在簡化成分組成、減少加工的原則下,還能保有頂級純粹的嗅覺體驗。

台灣代理詠晟國際負責人Bruce表示:「過去幾年因疫情催化,人們待在家的時間變長,對居家療癒感的追求提升,反映在香氛產品上,需求居高不下。MAD ET LEN實體店開幕至今已超過半年,受到台灣消費者廣大支持迴響。MAD ET LEN熱銷的香調有森林調、薄荷、紅麝香,另外有石墨、皇家尼泊爾、煙燻皮革等比較難以想像的味道,歡迎大家來專櫃親自體驗、試聞。」