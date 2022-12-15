高原騎士2022全新單桶「台灣限定城市單桶系列台東No.1」、「高原騎士台灣聯盟2022限定版」

自1798年誕生迄今，擁有超過200年歷史光芒及獲獎無數的「高原騎士」，不僅是蘇格蘭最古老酒廠之一，更是世界最北的蒸餾廠。而這座落於北緯59度奧克尼群島上的酒廠，與位在東亞的台灣有著特殊的情誼，接續著過去的台北、台中、高雄和台南，2022年全新推出「台灣限定城市單桶系列台東 No.1」，同時也帶來「高原騎士台灣聯盟2022限定版」，讓台灣威士忌愛好者感受充滿石楠花蜜香、溫和煙燻雪莉所激盪出狂野又平衡風味的細緻酒體同時，也能與台灣後花園，擁有「台灣奧克尼群島」之稱的台東產生地緣連結的回憶，返璞歸真到人與大自然自在相處的野性風格，勾勒出台東品嚐食物原味的飲食文化，搭配台東當季最鮮美的在地食材，與高原騎士煙燻雪莉風味相互輝映，共同譜出專屬島國的味覺語言和記憶。

來自土地的天賜醇液，「台灣限定城市單桶系列台東 No.1」與好山好水的台東連結，清澈耀眼的金黃色澤，烤橡木、丁香、杏桃、橙皮和些微石楠花泥煤的香氣。感受到溫和的煙燻蜜香伴隨雪松、香草、可可粉口感，充滿煙燻木質香料與果皮餘韻。桶號：#2654、酒精濃度：65.4% 、容量：700ml，建議售價：NTD $4,650。（裝瓶數：650瓶）業者提供

台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監劉姿瓘（Rita）表示，「高原騎士台灣限定城市單桶系列」創作靈感來自酒廠首席釀酒大師Gordon Motion多次訪台的行程中，對台灣美食體驗留下的深刻印象。進而從高原騎士24間酒窖裡精選出雪莉橡木桶原酒，並與台灣高原騎士品牌大使一同討論選桶，依據台灣威士忌愛好者對優質雪莉桶威士忌的喜愛，以及北中南東地區的不同飲食偏好，訂製不同風格的單桶威士忌佐餐，向台灣獻上最高敬意。而為什麼會形容台東是「台灣的奧克尼群島」？浮現在許多人腦海中除了台灣東部獨有的高山、縱谷、平原與海岸的原生、多元地貌，具備野性的原住民文化，輔以「好山、好水、好悠閒」的印象，與遠在大洋彼岸另一端奧克尼群島粗獷嶙峋的海岸線、名列世界文化遺產的巨石遺跡、古老的人文聚落，有著異曲同工之妙的既視感。

高原騎士「台灣限定城市單桶系列 台東 No.1」採用雪莉橡木桶Puncheon桶陳釀12年，精粹出透徹飽滿的金黃色澤酒液，製程上亦注重細節，不僅同樣善用來自克蘭提特的純淨水源，更運用奧克尼群島稀有的當地表層泥煤，讓釀造酒液自然融入獨特的石楠花風味的煙燻雪莉蜜香。此款佳釀一倒入酒杯中，封存在罕見65.4％高酒精濃度酒液中的豐富香氣即瞬間綻放，深蘊其中的烤橡木、丁香、杏桃、橙皮和些微石楠花風味層層優雅體現，讓人醉心神怡。入喉的口感帶有溫和的石楠花蜜香，伴隨著獨特的雪松、香草和可可粉餘韻，留在杯底的煙燻雪莉氣味，帶著木質香料與果皮的香甜尾韻，使人重回與大自然自在相處的能力，彷彿置身台東那令人身心靈皆能放鬆的閒適美好享受。

獨獻台灣，年度限定煙燻雪莉「高原騎士台灣聯盟2022限定版」自然鮮明的透明橙橘色澤，帶來富有新鮮橙皮與紫羅蘭香氣，伴隨葡萄乾濃郁甜味，石楠花泥煤、芫荽籽和雪松口感，呈現了淡淡的柑橘風味餘韻。桶號：#4576 、酒精濃度：63.9%、容量：700ml。建議售價：NTD $4,650。 （全球限量308瓶）業者提供

另外，根據蘇格蘭威士忌協會(Scotch Whisky Association，SWA)2021年的統計數據顯示，台灣在蘇格蘭威士忌的出口總金額躍居全球第三。高原騎士酒廠深知台灣人對威士忌的品質高規格的要求，尤其鍾愛由雪莉桶所釀製的細緻飽滿風味，因此，「高原騎士台灣聯盟2022限定版」以小巧珍貴的Hogshead雪莉桶陳釀、全球限量308瓶獨獻台灣，展現高原騎士酒廠對台灣威士忌迷的重視，亦是獻給台灣高原騎士鐵粉的禮物。

這款源自桶號4576的「高原騎士台灣聯盟2022限定版」完美呈現了高原騎士獨有煙燻雪莉風味，經過12年雪莉橡木桶熟成、Hogshead桶Refill，使酒體呈現淺亮琥珀色澤，酒精濃度63.9％的酒液倒入杯中後，只需靜待片刻，就會感受到明顯富有新鮮橙皮與紫羅蘭的香氣，伴隨著葡萄乾的濃郁甜味。酒液入喉的剎那，酒廠標誌性的石楠花煙燻口感立即展露，同時還有逐漸浮現的酸甜芫荽籽香和清新雪松樹脂香，並且延展出淡淡的柑橘風味。

高原騎士酒廠深諳台灣威士忌愛好者欣賞每次品飲帶來不同的驚喜，特別推薦「台灣限定城市單桶系列 台東 No.1」、「高原騎士台灣聯盟2022限定版」，兩款皆完美呈現了高原騎士獨有煙燻雪莉風味，延續品牌經典風格，呈現出變化多端的風味表現，不僅可搭配台東當季最鮮美的在地食材，以直火、燒烤、不額外加工、最純粹的烹飪方式，將食材最原始的美味完全凸顯出來，更與台灣人熱愛燒烤飲食文化不謀而合，讓每次味蕾的探索都充滿未知的轉折，為台灣威士忌之友引領出嶄新的味嗅覺旅程。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)