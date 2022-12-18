潤燕窩經典年節禮盒 享受唇齒間的盛「燕」款待

千年古老的養生智慧，即將在此翻新變身，時髦上桌!一款燕窩禮盒，從視覺、味覺到品牌理念環環相扣，收到的不再只是一個養生補品的禮盒，而是一趟味蕾壯遊的邀請函。

時序漸入冬季，除了注重養生的朋友會開始選購能滋補的產品外，這也是個適合送禮的季節。要如何讓手中的禮物不在茫茫禮海中被淹沒？或許產品本身的吸引力、多元性，結合搶眼的禮盒包裝會是關鍵。

送禮送到心坎裡，體貼送禮人心意

頂級燕窩品牌潤燕窩推出了一系列富有設計感，且充滿貼心巧思的禮盒。以輕奢珠寶思維設計的禮盒，呼應著潤燕窩的高雅品味，也象徵著百分之百的燕窩含量，就猶如24K黃金般，經得起品質純濃的挑戰。

潤燕窩以多年的消費者購買觀察，考量送禮對象的多元性，規劃了多種類型的產品搭配，讓有送禮需求的朋友，在各種場合都能游刃有餘，自信地拿出手中的禮盒。

針對在意產品效期、保存的顧客或是公關送禮需求的公司行號，可選擇常溫的 「黃金特潤冰糖燕窩」、「藜麥燕窩」、「極潤滴雞精」，會是最好的選擇；若是想要禮盒更有豐富性，「雙饗禮盒」將會是最好的送禮提案，讓顧客客製化選擇要搭配經典燕窩與滴雞精或藜麥燕窩的組合，假如今天送禮的對象是最重要的長輩，「24K極濃白金潤燕盞」或是能夠方便燉煮的「潤寶」乾燕窩，就是送出絕對不會失手的上上之選。

養生上品極潤滴雞精100%純濃，以歐盟氣冷降溫技術萃取雞汁精華，完整鎖鮮補給營養，送禮超體面。圖／業者提供

貨真價實品質，給顧客24K的純濃保證

在市面上琳琅滿目的燕窩中，潤燕窩除了包裝亮眼之外，還有甚麼獨特之處，能持續受到愛用者好評回購？這一點就要提到整個品牌的核心精神「貨真價實，就是最好。」潤燕窩以回歸自然，捨去一切不必要的添加，用單純的心意、營養作為理念，在每個人有養生、送禮需求的時候，有更滿意的選擇。

潤燕窩堅持在無污染的馬來西亞及印尼雨林，選擇環保人道飼養的「燕屋」，讓金絲燕得以無憂無慮的健康生長，才能產出品質穩定的燕窩最關鍵的營養-燕窩酸及富含多種氨基酸、水溶性蛋白質與各種微量元素的燕窩。

在製程中，全程進行嚴格的衛生與防疫檢測，摘採的燕窩經專業挑毛師的巧手，三道手工離水挑毛，以獨家比例使用過濾純水與天然冰糖，細膩燉煮，最後完成100%固形物的即食燕窩，保留了燕窩的營養，吃得到燕窩粗絲鮮彈的口感與聞得到淡淡的蛋清香。最後，經專人逐罐進行檢測，才封膜、出貨。

明星商品—24K極濃燕窩，傾斜瓶身幾乎反倒也倒不出來的高濃度，如同黃金般的高純度，被譽為24K極濃燕窩。完整保留營養成分，是市售少見「幾乎不含水」的燕窩。 圖／業者提供

馥郁冬季，盛「燕」相逢，送禮的時分，當人們拿出潤燕窩禮盒，那將代表著，燕窩刻版的記憶在此刻被解構，而一場視覺藝術與味蕾技藝交會的旅程，即將由此展開。

潤燕窩貼心準備多樣化的伴手禮組合與優惠活動，早春限定【金燕雙享禮，年年TWO好運】春節禮盒任2件9折，絕對能讓送禮人找到對適合的禮盒，一展送禮高情商！產品訊息可上網查詢:https://bit.ly/3VS0gBm

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