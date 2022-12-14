「2022智慧城鄉嘉年華」登場

全台首例「5G AIoT長照智慧眼鏡」展場聚焦!

為配合行政院推動智慧國家願景，今年數位部產業署與國發會攜手合作「2022智慧城鄉嘉年華」盛大登場，現場匯集超過30項智慧科技亮點應用，邀請民眾前來體驗多元的智慧城鄉服務，其中中華系統整合展示全台首例「AR+物聯網+5G專網」於一體的5G智慧長照系統服務，引發了不少市民駐足體驗。

中華系統整合開發AR專家協作應用整合系統，技術開發人員(左)讓民眾體驗照服員巡房工作。

中華系統整合公司是由中華電信以100%持股方式所設立之高科技資訊通信服務公司，近年專注於5G AIoT智慧解決方案，中華系統整合總經理俞忠麟表示，配合國發會推動5G AIoT應用落地，開發AR專家協作應用整合系統，首次將AR技術結合醫療專家經驗並成功應用於高雄岡山榮民之家，有效提升榮家診療效率，技術服務處科長陳萬山解釋，當照服員巡房時，戴上AR智慧眼鏡掃描進行辨識，取得患者資料及照護工作，提供患者藥物時，透過鏡片影像辨識藥物，方便照服員做即時比對，避免給藥錯誤，當重症患者急需轉院救治時，系統會將患者資訊傳輸至院方，若病況危急，救護車上的醫護人員還可透用AR眼鏡將第一視角畫面傳送給醫生，讓遠端醫生下達緊急救助指令。

「當照服員戴上這款眼鏡，我們作為病患家屬就可以從遠端的電腦、手機螢幕中，以第一視角探視被照護者！」台北市民李小姐表示，長輩長期住在偏遠長照機構，受到疫情影響以及距離的限制，無法時常探病，現在家屬可透過遠端探視，隨時掌握長輩身體狀況，非常期待該服務系統應用能在長照機構中迅速普及， 據了解，由中華系統整合領頭結合國內大廠共同打造，去(2021)年率先導入5G AIoT智慧醫療解決方案，將5G AR + AIoT導入長照系統，落實在國發會5G高雄榮家智慧長照計畫，幫助高齡病患不出門就能與高雄榮總進行5G遠距會診，提供高雄榮家5G行動化養護機構解決方案與全方位數位轉型服務，未來將擴大規模至全台16所榮家，並規劃與國內各長照機構合作，共同推動智慧長照服務，實現銀髮樂齡生活。