2022嘉義市國際管樂節12月16日隆重登場

文/葉圳轍

「嘉管30+，生聲不息」；邁入30週年的2022嘉義市國際管樂節，將於本周五(12月16日)隆重登場，活動為期17天，至112年1月1日止，期間將帶來超過80場精彩室內、外管樂演出，嘉義市政府邀請全國民眾一同「來嘉」相聚，讓管樂生聲不息，續存大家共同的語言與記憶。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市國際管樂節30年來不斷透過管樂對外溝通，利用音樂奠定與在地人、觀光客等對於嘉義市城市意象，主動製造聆聽，引導大眾對於嘉義市、管樂的討論與好奇，一步一腳印締造出象徵獨一無二的城市品牌。

嘉義市國際管樂節30年來已累積千團管樂團參與、百團國際管樂團隊交流經驗，是讓嘉義市從原先南方小城，蛻變成國際管樂城市的重要媒介；圖為過去管樂節音樂會實景。圖/嘉義市國際管樂節官網

黃敏惠指出，今年嘉義市國際管樂節結合生活、流行及饒舌嘻哈等跨域音樂元素，融合經典樂曲再創新，以更盛大、豐富的演出，歡慶2022嘉義市國際管樂節邁向三十週年。

嘉義市國際管樂節眾所期待的踩街行進表演，將在本周六(17日)下午登場，途經中山路後抵達體育場進行精采定點演出。由於適逢30週年，特別規劃「美聲回嘉」，邀請來自嘉義的金曲歌王趙傳、實力派女歌手林芯儀及新生代最具潛力獨立樂團青虫獻唱，12月17號大型晚會壓軸更邀請嘉義在地的重量級搖滾巨星「伍佰」，帶著China Blue回「嘉」，將以搖滾點綴管樂，為慶典帶來高潮。

嘉義市國際管樂節今年逢30週年，特別規劃「美聲回嘉」；圖為過去晚會學生表演。圖/嘉義市國際管樂節官網

黃敏惠說，嘉義市管樂風潮，從日據時代昭和6年（民國20年）嘉義設立第一支本地學生吹奏樂隊開始啟蒙，後經由市民熱情回響開始發芽茁壯，並於1993年舉辦「第一屆管樂節」，從此寫下管樂在嘉義市的新頁。

為擴大國際參與，嘉義市政府於1997年開始邀請國外團隊參與表演，開始冠上「國際」之名，2000年跨足國際舞臺，辦理「亞太管樂節」，2011年更成功爭取「世界管樂年會（WASBE）」主辦權，吸引來自國際14個優秀樂團報名參加，超過3,000名國際管樂演奏者、300位以上的音樂家齊聚嘉義市，將嘉義市國際管樂節的氣氛和國際能見度推向高點。

嘉義市國際管樂節至今已邁入第30個年頭，30年來已累積千團管樂團參與、百團國際管樂團隊交流經驗，是臺灣最知名的音樂盛會，同時也是讓嘉義市從原先南方小城，蛻變成國際管樂城市的重要媒介。

2022嘉義市國際管樂節活動資訊可上官網查詢，網址：http://www.chiayiband.com.tw/page2022/index/index.html。