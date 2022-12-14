愛爾麗集團以愛為名、護妳一生 ! 公益大使捐贈子宮頸抹片巡迴車

台灣知名醫美業者愛爾麗集團12月12日由執行長劉怡萱及愛爾麗公益大使白家綺代表捐贈新竹縣政府子宮頸抹片巡迴車。新竹縣縣長楊文科對於子宮頸抹片巡迴車的捐贈，非常感謝愛爾麗集團董事長常如山、總經理劉貞華的善舉，並表示未來新竹縣衛生局將安排巡迴車在13鄉鎮走透透，透過早期發現早期治療為婦女健康把關。

此次以愛為名，關懷婦女健康，捐贈子宮頸抹片巡迴車、是愛爾麗秉多年以來回饋社會的善舉之一，至今已持續在各縣市公益捐贈累積超過40輛以上的救護車，協助軍、警、消在裝備的多元性及實用性。

愛爾麗集團 贈子宮頸抹片巡迴車儀式。新竹縣衛生局長殷東成(左起)、新竹縣縣長楊文科、愛爾麗集團執行長劉怡萱及愛爾麗公益大使白家綺合影。圖／愛爾麗集團提供

新竹縣政府衛生局表示，目前的子宮頸抹片車，車齡已達16名，車況及設備老舊已不敷使用。此次愛爾麗 捐贈的子宮頸抹片巡迴車，價值新台幣295萬元，包括醫療車、婦女檢查台及設備儀器、車廂內裝有硬體設備、電器系統及獨立空調系統，兼具了便捷性，立即性及功能性，不但造福了偏遠的縣民，更展現其溫柔的心意。

楊文科縣長表示全國女性癌症死亡率子宮頸癌佔第8位。子宮頸癌防治最好的方式就是抹片檢查，透過規律的檢查，子宮頸癌發生率和死亡率可降低約7成。愛爾麗集團捐贈的子宮頸抹片巡迴車有完善的醫療保健設備，可將子宮頸癌篩檢服務範圍由醫療院所延伸至社區鄰里，嘉惠在地居民。更可在醫療資源缺乏的地區，或是大型職場開設子宮頸抹片檢查，讓婦女朋友免於舟車勞頓，就近接受子宮頸抹片檢查，希望在「6分鐘護一生」早期發現早期治療為健康把關。

愛爾麗公益大使白家綺也提醒大家，子宮頸抹片檢查的重要性，預防勝於治療，一同守護自己，也照顧家人的健康。彼此提醒彼此關心，讓這片土地因愛而更美麗。