沉香王郭檜木：好的沉香入門先看這關鍵

日籍女藝人靠沉香賺到5,660萬元

後疫情時代又加上全球通膨，許多人投資變得格外小心，在業界有「台灣沉香王」的郭檜木表示，「沉香」是最好的投資，主要是因為罕見，不可大量生產，郭檜木指出，沉香現在價格其實並沒有所謂的爆發，一切都只不過是回到了本就該有的地位而已。沉香在歷史上，本來就是一種價值高昂的藥材，自古就有「一片萬錢」說法，非達官貴人難以消費起，連知名藝人酒井法子都愛。

郭檜木參加世貿展覽，分享專業沉香資訊。圖/郭檜木提供

郭檜木日前上東森財經新聞分享表示，沉香並不是一種木頭，而是一類特殊的香樹「結」出的，混合了油脂和木質成分的固態凝聚物。而這類香樹的木材本身並無特殊的香味，而且木質較為鬆軟。簡單來說是一種植物的天然油脂。郭檜木指出，沉香產地也決定了其價值，像是最好是中國的惠安再來是青洲，如果天然沉香可以沉水，投資價值會變得相當高，像是節目上郭檜木手上拿的沉香開價四百萬，有油脂就要將近千萬，這一塊也有不少人詢價中。

酒井法子手中就有收藏來自越南的奇楠沉香，日前拍賣價格以2.12億日圓高價成交，換算台幣將近有5660萬台幣價值，投資報酬率相當驚人，過去更有人投資奇楠沉香，價格飆漲千倍，沉香不僅可以拿來投資，還可以拿來安神，又可以穩定情緒、淨化空間，除了投資收藏，沉香更是可以鎮煞的好風水寶物，沉香市值也比黃金高，在本草綱目是最好的藥用品。

郭檜木參加世貿展覽，分享專業沉香資訊。圖/郭檜木提供

市面上不少假沉香，郭檜木分享，有些沉香裡面會放石頭，因沉入水價植才高，也建議民眾買高單價的物品，要找專業專家鑑定，或是有用藤類做的假沉香，內行專家其實一聞或燒就知道。沉香價格起於稀缺終於需求，在未來沉香投資仍是優秀的保值手段，郭檜木也提醒民眾，物貪便宜去買沉香，花高價找專家，才能找到真的投資報酬率高的沉香木，如民眾買到假沉香就只能認賠。隨著全球物價飆漲，有專家指出，買沉香比買房還穩賺，建議民眾投資，還是要找專家詢價鑑定，才不會吃虧上當。

台灣沉香王郭檜木介紹：

沉香鑑定專家郭檜木擁有資深近20多年沉香收藏及鑑定經驗，獲各大電視台及各大媒體跟直播平台推薦，分享沉香文化，有「台灣沉香王」美譽。

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