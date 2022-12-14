小巨蛋驚見「粉紅聖誕樹」 網激推：拍照還有禮物拿　

一年一度聖誕即將來到，許多民眾會去新北耶誕城，不過除了新北耶誕城，不少網友更在網路分享，臺北小巨蛋竟然出現超美「粉紅聖誕樹」，路過民眾紛紛駐足拍照，也讓臺北小巨蛋成為了今年聖誕約會打卡首選！不想到新北耶誕城人擠人，民眾更可以來小巨蛋跟「粉紅聖誕樹」合照，現場只要與「粉紅聖誕樹」合照並至Relove Facebook粉絲專頁指定貼文留言po出合照，完成指定動作就可以獲得「Relove旅行舒適貼心組」和超可愛「品牌手拿鏡」當聖誕禮物。

民眾王小姐表示，因為不想去新北耶誕城人擠人，太多人會破壞約會的浪漫氣息，反而來小巨蛋這邊，拍攝「粉紅聖誕樹」女生會比較喜歡。品牌愛用者林小姐表示，一直都是Relove愛用者，除了私密保養在平常很重要，參加線下活動，邀請好姊妹一起來拍照，覺得非常有「儀式感」，另外覺得粉紅聖誕樹是今年看過最特別的，網路看到照片，就相約姊妹一起來朝聖。

這棵讓人有「戀愛感粉紅泡泡」的「粉紅聖誕樹」，是由女性私密保養精品品牌Relove所打造，現在除了新北，更成為台北最受歡迎的最新打卡景點，也是今年全台唯一一棵「粉紅聖誕樹」，民眾現在拍照完成指定動作就可以獲得「Relove旅行舒適貼心組」和「品牌手拿鏡」。不僅有聖誕禮物可拿，會員享購物除了回饋最多3%，除此之外，Relove特別推出的聖誕鐵盒組，亦成為今年聖誕節交換禮物首選。

聖誕節是一年一度最重要的節日之一，民眾來小巨蛋不僅可以看演唱會，也讓附近上班族通勤路上更能感受聖誕氛圍，還能拍照拿Relove聖誕節精心小禮物！今年不想到新北耶誕城人擠人，就一起來小巨蛋看「粉紅聖誕樹」，跟姊妹和情人一起過個「粉紅聖誕節」！

詳見Relove官網：https://www.foreverrelove.com.tw/