日本普利司通ALENZA輪胎專為頂級SUV打造 現在買逾四條普利司通輪胎週週抽iphone14

全球跨界休旅車銷售持續成長，日本普利司通為此特地專為頂級SUV量身打造旗艦輪胎-ALENZA。經日本TOYOTA嚴苛測試，獲其官方肯定裝載於新世代休旅Corolla Cross旗艦版及進口休旅ALL NEW RAV4之上，透過最新輪胎花紋設計，使搭載Alenza輪胎的SUV更加安靜且舒適，除提升磨耗壽命11%，煞車距離也較以往商品縮短5%，並全面升級濕地性能，優異表現讓車輛更加安全可靠！

日本普利司通舉辦「輪到禮到 賀新春」冬季販促專案，即日起至2023年1月31日止凡於全台普利司通輪胎經銷商購買四條日本普利司通轎車/休旅車胎，不限花紋不分尺寸並加入 Line 好友，即有機會抽中日本雙人來回機票、iphone14、tokuyo肩頸按摩器等新春好禮！圖／業者提供

ALENZA系列是日本普利司通專為頂級SUV所設計的旗艦輪胎，除具備舒適性、靜肅性、高耐用磨耗壽命等三大特點之外，透過胎面花紋、膠料配方的客製化設計，無論行駛於市區道路或山路，均能提供穩定的直線前進及敏銳的轉向反應。目前TOYOTA Corolla Cross旗艦版及ALL NEW RAV4即分別選用「ALENZA 001」及「ALENZA H/L33」作為二大車款標準配胎，既滿足了休旅車的乘坐舒適性，亦讓駕駛充分感受到安全尊榮的駕駛體驗， 行車品質有感升級。

歲末年終又是換胎熱季，普利司通特推「輪到禮到 賀新春」活動，即日起至2023年1月31日活動期間內，凡於全台普利司通輪胎經銷商購買四條日本普利司通轎車/休旅車胎，不限花紋、不分尺寸並加入 Line 好友，即有機會抽中日本雙人來回機票、iphone14、tokuyo肩頸按摩器等新春好禮；購買17吋以上輪胎登錄再送100% 中獎刮刮卡一張(數量有限送完為止)。日本普利司通台灣資深經理大島岳彥表示，日本普利司通秉承「以最高品質貢獻社會」使命，不斷擴大並發展業務，以滿足社會不斷變化的需求，並將繼續支持每一個人的移動與生活方式。