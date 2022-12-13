美女牙醫畫家李昕個展《網/魍-暮之慾》12/17中正紀念堂登場

美女牙醫畫家李昕個展，將於12月17日至12月27日在文化部所屬國立中正紀念堂管理處4展廳展出，並由知名媒體文化人蔡詩萍策展。《網/魍-暮之慾》，李昕結合了油畫、錄像、裝置與舞蹈，是一場多媒材的跨域呈現。策展人也是媒體文化人，蔡詩萍認為，「李昕有一種奇特的女性直覺，始終不安，始終焦慮，始終流動。我無以名之，只能說我看到的李昕，是一灣溪流，隨著光影，浮動而引人沉吟」。

對於《網/魍》，蔡詩萍說:「網，是生命的事實，何處沒有羈絆？！但，網也是藝術創作的試煉，知道自己從網裡看世界，不怕別人怎麼從網眼看自己，這是從容自在的的自由。 而，魍，是水中之怪，光影迷離，心靈流動，唯有水之靈動能穿透網格，以水譬喻女人，其實也是言喻了女性之為創作主體，永遠讓人難以捕捉，充滿言詮的流動性、異質性。 」

而關於「暮之慾」，蔡詩萍是這樣解讀的，「李昕的畫說：『我的身體是我的溫度計，越到晚晴，燃燒得越炙烈。』那是現代女力的生命能量。」

李昕裝置作品-網/魍。圖/主辦單位提供

李昕每一次的個展，總是有讓人驚訝之處，這次，她除了油畫，還加了錄像，由陳名煒導演與李昕共同製作，將李昕多年的詩與畫作串梭成一種意識流動。好像是在封閉的展場打開一扇窗，讓觀眾窺視了更深層的景緻。

最特別的是，開幕將有一個肢體表演，李昕有二十多年的佛拉明哥舞蹈訓練，但這次完全擺脫佛拉明哥，而內化成一種心靈元素，將在交錯網中舞蹈，表達幽微的心絮。李昕的舞蹈是一種身心靈狀態，有如畫中人從畫走出來到現場，舞完又回到畫中。

絮，60.5x36cm,2022。圖/主辦單位提供

藝評家鄭治桂說:「她的真，讓悅目之美顯得貧弱，她的神祕，卻不費解….。鏡中的身體，正接近黃昏，她的慾望，始終迎向青春….。這一次，畫布、線條、織網、色彩、影像與肢體，將把李昕難以分解的意念鋪撒如網，盡情展現。」

李昕曾經是牙醫師，從事繪畫了三十多年， 2021年考上台北藝術大學美術系碩士在職班。近年來，紐約、福岡、威尼斯、上海、深圳、香港、北京、台中、台北各大城市的國際藝術博覽會都有她參展的足跡，並受到極大肯定與好評。