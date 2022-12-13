獻上派對絕配茂世企業多款葡萄佳釀與您共享熱鬧聖誕 歡慶新年

白色的季節到來，年底最盛大的聖誕逐步靠近，節慶感逐漸升溫。隨著疫情的逐漸趨緩，各個地區都點亮了派對的氣氛，而氣泡酒就是您最佳的搭配，今年12月茂世企業隆重獻上Vera Wang Party來歡慶今年的結束，迎接2023新年度的開始。

業者表示，首先推薦熱鬧氣氛絕對少不了茂世獨家推出的「王薇薇派對普羅賽克Vera Wang Party Prosecco」。從生產葡萄酒到瓶身禮盒設計，Vera Wang精神都是不可或缺的，注重細節，賦予其獨特、大膽的美感和風格，是一款新鮮、清爽、令人雀躍的氣泡酒，具有俏皮而精緻的色調，帶上他，一起歡慶聖誕，持續增溫年底熱鬧的氣氛。

美國歐巴瑪總統就職餐會指定用酒「美國達克宏酒莊」旗下品牌有WS百大第一的達克宏那帕系列(Duckhorn Napa)、輕奢的帝蔻系列(Decoy)、被譽為加州的Romanée-Conti的凱蕾拉酒莊(Calera)及WS史上唯一百大第一黑皮諾的科斯塔布朗酒莊(Kosta Browne)。讓您有更多的選擇來一起迎接聖誕饗宴。業者提供

另外，曾獲選為美國歐巴瑪總統就職餐會指定用酒的美國「達克宏酒莊」，達克宏酒莊(Duckhorn)於1978年開始以法國名酒世家的工藝來釀製第一批波爾多型態的紅酒，從此達克宏酒莊在愛酒人士心中開始享有「美國的Petrus」美名；酒莊旗下品牌有WS百大第一的達克宏那帕系列(Duckhorn Napa)、輕奢的帝蔻系列(Decoy)、被譽為加州的Romanée-Conti的凱蕾拉酒莊(Calera)、WS史上唯一百大第一黑皮諾的科斯塔布朗酒莊(Kosta Browne)，致力引進優質葡萄酒的茂世企業，為您推薦一系列精心從達克宏集團挑選出來的好酒，讓您有更多的選擇來一起迎接聖誕饗宴。

「德國約翰山堡麗絲玲遲摘白葡萄酒Schloss Johannisburg Grünlack Spätlese」非常均衡的遲摘葡萄酒，香氣飽滿而細緻，帶有百香果、芒果、杏子的芬芳，酒體飽滿而明亮，喝起來有著不可思議的清爽。建議售價：2650元。

而擁有全世界歷史最悠久的麗絲玲葡萄園的「德國約翰山堡」，不僅是優良德國葡萄酒的代表，更是萊茵高最為優雅細緻的代表，有長久陳年的實力，而隨著時光推逝，則會展現越發圓潤與均衡的風貌，曾獲James Suckling 100分評鑑，香氣飽滿細緻，帶有蜂蜜與杏桃的芬芳，被譽為世界第一晚摘葡萄酒，擁有絕佳陳年潛力。

全球葡萄酒愛好者大為驚豔的「智利路易菲利普900登峰特級馬爾貝克紅葡萄酒」（右），於法國橡木桶中陳年18個月，滿溢紫羅蘭花、成熟水果、肉桂以及巧克力香氣，與細緻的桶香完美的結合。建議售價：2200元。而「智利路易菲利普900登峰珍釀紅葡萄酒」（左）濃郁的紫紅色澤，於法國橡木桶陳年15個月，充滿令人愉悅的櫻桃、藍莓、草莓、雪松以及菸草的香氣，與細緻的桶香完美的結合，口感強勁，酒體飽滿，單寧細緻。建議售價：1500元。業者提供

名列智利前四大酒廠的「路易菲利普Luis Felipe」，更是其中唯一的家族酒廠，身為智利最大家族酒廠，堅持每一杯酒反映出家族的核心價值，尊重傳統以及要求品質，其精心的過程，因而被譽為智利第一名的葡萄酒品牌。而900登峰系列是智利葡萄酒的創舉，突破自然環境限制，於海拔900公尺以上葡萄園所生產之葡萄品種，高山上的冷涼氣候，讓葡萄可以更緩慢成熟，果香風味更加集中，造就900登峰系列酒款的優異品質，更是各大國際酒類競賽金牌常勝軍。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)