2022年終機場必買精品「泰斯卡TALISKER Surge」免稅通路獨家販售

隨著疫情趨緩，國境開放，出國旅遊的人也增加了，全球最大烈酒集團帝亞吉歐（Diageo）旗下，孕育自海洋的烈酒之王「泰斯卡」，日前宣佈推出一款免稅通路獨家販售商品「泰斯卡Talisker Surge單一麥芽威士忌」，無可挑剔的鮮明風味，不管是慰勞自己或是送禮，都為旅程增添獨具風味的全新滋味，不管是旅客或是威士忌愛好者都是免稅必買的唯一選擇。

帝亞吉歐大中華區免稅業務總監陳俞伶表示，隨著國境開放，踏出國門必備打卡、踩點、美食以及逛機場免稅店，此時挑選具有獨具品味及新穎的免稅商品就成為時下焦點之一。研究顯示有超過半數 的旅客都在找尋限定的商品，不管是做為款待自己或是贈送給心愛之人的禮物都有極高的追求。泰斯卡做為佇立於斯凱島上近200年的單一麥芽威士忌酒廠，此次推出全新的「泰斯卡Talisker Surge單一麥芽威士忌」使用100%美國波本威士忌酒桶熟成，賦予酒體更加甜美的風味，湧動的辛香料氣息和蜂蜜漿果甜感不僅為味蕾帶來全新感受，更將斯凱島蘊含的獨特海潮香氣，完美體現在這款獨特酒款酒液當中。斯凱島一年四季不間斷的受到強烈的海風吹拂，融合火山與海洋的雙重特性，衍生獨特的煙燻風味和胡椒辛香的氣息，泰斯卡邀請品酩家一同領略斯凱島的驚濤巨浪所激盪出的珍稀佳釀。Talisker Surge單一麥芽威士忌已在2022年8月的The Spirits Business Travel Retail Masters 2022 競賽中獲得蘇格蘭威士忌類的銀牌獎的肯定。

「Talisker Surge單一麥芽威士忌」初聞是森林漿果、焦糖布丁、香蕉船、美式香草蘇打水和奶油糖的香甜氣息。隨後，烤松子的煙燻風味和淡淡的辛辣香氣蔓延開來，釋放出強勁酒力。入口口感溫和，布里歐麵包的香甜與香蕉太妃派立即湧現，接著是罐頭水蜜桃的熱帶風味。不久之後，Talisker真正的精髓就浮現了，有甜美的海洋氣息、新鮮的薑汁風味以及逐漸增強的橡木煙燻味和胡椒香料味。尾韻強勁悠長，熱辣辛香交織黑胡椒氣息，逐漸被海灘篝火餘燼的煙燻味所籠罩，最後以淡淡的烤棉花糖香氣收尾。業者提供

Diageo Global Travel行銷創意總監 Dafydd Pugh Williams則表示，我們很高興推出這款非凡全新的Talisker Surge單一麥芽威士忌，作為全球免稅通路的獨家產品。單一麥芽蘇格蘭威士忌是一個蓬勃發展的市場，Talisker 將繼續推動高端和奢華威士忌的增長。而Talisker Surge作為獨家通路推出的全新產品，更突顯了我們致力於創新和投資單一麥芽威士忌的市場，並為全球旅行者提供獨特的東西來送給他們所愛的人或犒賞自己，且這是在其他地方都買不到的獨賣款。

帝亞吉歐資深全球蘇格蘭威士忌大使Ewan Gunn補充道，Talisker Surge由大海孕育而成，從曲折蜿蜒的海岸線和強大的風暴，到溫暖的陽光和高聳的天空，斯凱島完整的DNA為泰斯卡全新酒款注入力量和靈魂，Talisker Surge囊括所有代表斯凱島的精神，淺嚐一口就彷彿能神往到這個神奇的島嶼上冒險。Talisker Surge單一麥芽威士忌以酒精濃度45.8%裝瓶，濃烈辛香交織蜜漬漿果的馥郁香氣，激活舌尖及味蕾，與此同時，煙燻味在唇齒之間綿延湧動，隨後襲來令人垂涎的辛辣氣息，完美詮釋斯凱島精神。做為免稅店必買的精品級單一麥芽威士忌，不管是慰勞自己或是送禮，都為旅程增添獨具風味的全新滋味。

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