2022年終機場必買精品「泰斯卡TALISKER Surge」免稅通路獨家販售

佇立於斯凱島上近200年，孕育自海洋的烈酒之王「泰斯卡」，於免稅通路推出獨家販售「泰斯卡Talisker Surge單一麥芽威士忌」，泰斯卡邀請品酩家與旅行者一同領略這款斯凱島驚濤巨浪所激盪出的珍稀佳釀。酒精濃度：45.8%，建議售價：NT$3,400元。業者提供
佇立於斯凱島上近200年，孕育自海洋的烈酒之王「泰斯卡」，於免稅通路推出獨家販售「泰斯卡Talisker Surge單一麥芽威士忌」，泰斯卡邀請品酩家與旅行者一同領略這款斯凱島驚濤巨浪所激盪出的珍稀佳釀。酒精濃度：45.8%，建議售價：NT$3,400元。業者提供

隨著疫情趨緩，國境開放，出國旅遊的人也增加了，全球最大烈酒集團帝亞吉歐（Diageo）旗下，孕育自海洋的烈酒之王「泰斯卡」，日前宣佈推出一款免稅通路獨家販售商品「泰斯卡Talisker Surge單一麥芽威士忌」，無可挑剔的鮮明風味，不管是慰勞自己或是送禮，都為旅程增添獨具風味的全新滋味，不管是旅客或是威士忌愛好者都是免稅必買的唯一選擇。

帝亞吉歐大中華區免稅業務總監陳俞伶表示，隨著國境開放，踏出國門必備打卡、踩點、美食以及逛機場免稅店，此時挑選具有獨具品味及新穎的免稅商品就成為時下焦點之一。研究顯示有超過半數 的旅客都在找尋限定的商品，不管是做為款待自己或是贈送給心愛之人的禮物都有極高的追求。泰斯卡做為佇立於斯凱島上近200年的單一麥芽威士忌酒廠，此次推出全新的「泰斯卡Talisker Surge單一麥芽威士忌」使用100%美國波本威士忌酒桶熟成，賦予酒體更加甜美的風味，湧動的辛香料氣息和蜂蜜漿果甜感不僅為味蕾帶來全新感受，更將斯凱島蘊含的獨特海潮香氣，完美體現在這款獨特酒款酒液當中。斯凱島一年四季不間斷的受到強烈的海風吹拂，融合火山與海洋的雙重特性，衍生獨特的煙燻風味和胡椒辛香的氣息，泰斯卡邀請品酩家一同領略斯凱島的驚濤巨浪所激盪出的珍稀佳釀。Talisker Surge單一麥芽威士忌已在2022年8月的The Spirits Business Travel Retail Masters 2022 競賽中獲得蘇格蘭威士忌類的銀牌獎的肯定。

「Talisker Surge單一麥芽威士忌」初聞是森林漿果、焦糖布丁、香蕉船、美式香草蘇打水和奶油糖的香甜氣息。隨後，烤松子的煙燻風味和淡淡的辛辣香氣蔓延開來，釋放出強勁酒力。入口口感溫和，布里歐麵包的香甜與香蕉太妃派立即湧現，接著是罐頭水蜜桃的熱帶風味。不久之後，Talisker真正的精髓就浮現了，有甜美的海洋氣息、新鮮的薑汁風味以及逐漸增強的橡木煙燻味和胡椒香料味。尾韻強勁悠長，熱辣辛香交織黑胡椒氣息，逐漸被海灘篝火餘燼的煙燻味所籠罩，最後以淡淡的烤棉花糖香氣收尾。業者提供

Diageo Global Travel行銷創意總監 Dafydd Pugh Williams則表示，我們很高興推出這款非凡全新的Talisker Surge單一麥芽威士忌，作為全球免稅通路的獨家產品。單一麥芽蘇格蘭威士忌是一個蓬勃發展的市場，Talisker 將繼續推動高端和奢華威士忌的增長。而Talisker Surge作為獨家通路推出的全新產品，更突顯了我們致力於創新和投資單一麥芽威士忌的市場，並為全球旅行者提供獨特的東西來送給他們所愛的人或犒賞自己，且這是在其他地方都買不到的獨賣款。

帝亞吉歐資深全球蘇格蘭威士忌大使Ewan Gunn補充道，Talisker Surge由大海孕育而成，從曲折蜿蜒的海岸線和強大的風暴，到溫暖的陽光和高聳的天空，斯凱島完整的DNA為泰斯卡全新酒款注入力量和靈魂，Talisker Surge囊括所有代表斯凱島的精神，淺嚐一口就彷彿能神往到這個神奇的島嶼上冒險。Talisker Surge單一麥芽威士忌以酒精濃度45.8%裝瓶，濃烈辛香交織蜜漬漿果的馥郁香氣，激活舌尖及味蕾，與此同時，煙燻味在唇齒之間綿延湧動，隨後襲來令人垂涎的辛辣氣息，完美詮釋斯凱島精神。做為免稅店必買的精品級單一麥芽威士忌，不管是慰勞自己或是送禮，都為旅程增添獨具風味的全新滋味。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)

文 黃志懋

工商時報