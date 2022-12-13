12/14全國美業高峰論壇暨媒合會 台中市政府舉行

由臺中市女子美容商業同業公會主辦的「全國美業高峰論壇暨媒合會」2022年12月14日在臺中市政府市政大樓惠中樓集會堂及川堂盛大舉辦，這項活動以「時下皮膚科保養趨勢及須知」座談會揭開序幕，大會邀請來自台大吳及時皮膚科自費診所沈宛倢醫師主講，針對皮膚、頭皮、指甲及身體保養等重點主題開講，並與大家進行座談。國際展覽委員會主席，台灣省女子美容商業同業公會聯合會許安毅榮譽理事長特別蒞會，許理事長業界翹楚，深耕美業30多年，所領導創辦的金豐騏集團，在美業眾所讚譽；主講「國際美業產業發展及技術」分享豐富經驗，為與會人士解惑。

主辦單位並安排「化妝品成分及美業產學」研討會，由弘光科技大學化妝品應用系特聘教授張聰民副校長主講，以化粧品的開發設計應用及化粧品的製造技術，進行廣泛且深入研討，與會者頗多獲益。此次媒合會盛邀全省各商業公，工會，協會共襄盛舉。

主辦這項年度盛事的臺中市女子美容商業同業公會理事長王新惟強調，這是一個主題明確，內容豐富，能夠學習知識，認識優質廠商的一個好活動，得到台中市化粧品工業商業同業公會陳正一理事長及該會理監事團隊鼎力支持出錢出力不遺餘力，一致期望在疫情緩解之後，廣大的美容業界，能不斷努力的學習精進，再衝刺出亮麗業績。