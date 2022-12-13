龍羽老師來台深耕20多年 易經牌卡為不少人找到解答

龍羽老師是國興衛視節目常常介紹的命理老師。翻攝/國興衛視

亞洲人都喜歡算命，台灣就有一家以服務日本人為主的龍羽老師，她來台20多年，現在是國興衛視節目常常介紹的命理老師，不少日本藝人來台，都是找龍羽老師一起拍攝節目介紹台灣美食跟文化，她運用自學的易經，結合牌卡，用最簡單的方式，去解惑每一個面臨問題的客人，人在台灣的她，每天依舊有不少日本客戶線上諮詢、甚至不少日本學生跟她線上教學上課，在台灣工作室，也只接受日本熟客諮詢易經牌卡服務。

家鄉來自橫濱的龍羽老師相當熱愛中華文化，最早是在證劵業上班，雖收入優渥，但龍羽老師也有打算在40歲前創業，她從1989年看到天安門事件之後，感受到接下來是中國的時代來臨，後來決定辭去工作，龍羽老師先是到廣州中國大學的語言部學習漢語10個月，後來決定來到台灣創業。

龍羽老師表示，這一套易經結合牌卡，更是「中西合併」，是用最簡單的卦象，搭配圖案，可以讓每一個人簡單的看出問題出在哪裡。 龍羽老師/提供

跟命理行業很有淵源的龍羽老師，其實從高中時期就喜歡塔羅牌，起初來到台灣想創業，沒有方向的她，經台灣算命師的指點，決定在林森北路開店，因為這邊有許多日本出差的客人和觀光客，龍羽老師表示，那時全盛時期有四家店，到後面在疫情前三家店也賣出去，也是因為預感時機到了，所幸沒有受到疫情影響，這似乎是冥冥中要讓她全心服務命理事業。後來也在晶華酒店旁開了工作室，主要服務日本客人命理教學、線上諮詢、及來台日籍觀光客易經牌卡服務， 龍羽老師除了易經、像是紫微斗數、相關命理都有自學或是看書，由此看得出龍羽老師受中國文化影響很深。

龍羽老師表示，這一套易經結合牌卡，更是「中西合併」，是用最簡單的卦象，搭配圖案，可以讓每一個人簡單的看出問題出在哪裡，而易經最早就有三千多年歷史，西方的塔羅牌也有一百多年歷史，算易經牌卡，古人大部分說的都是工作相關，那時候的人沒有在談感情這件事情，因為都是被決定好的，所以易經牌卡，算工作、事業相當好。如感情方便，西方塔羅有更多愛情相關元素的牌卡，龍羽老師相當熱愛台灣，如今來台20多年的她，現在更運用自己的專業還有易經的智慧，服務家鄉的人，為每一個來解惑的人找到生命中的解答。



龍羽老師官方連結：https://www.ryuhawatanabe.com/