全國花園球場辦座談 為進軍美國大學唸書打球學子們指引方向

台灣高球運動蔚為風氣，激勵越來越多有著高爾夫專長學子，紛紛以獲得獎學金方式進軍美國大學唸書打球。許多家長與青少年學子也都單純相信：從NCAA即可順利進入PGA殿堂。的確，赴美求學的這條路看似通往美好光明的未來，但真的適合所有人嗎？又或者說，在迎向美好未來之前，你有那樣的決心、毅力與能耐，去面對隻身在異鄉的孤獨以及球技與課業的雙重壓力嗎？

為能讓更多的家長與青少年獲得更多關於美國大學的真實資訊與狀況，全國高爾夫學院日前盛大舉辦一場名為「2022美國大學學生運動員進程重點經驗分享」座談會。更以過去、現在與未來為主軸，分別邀請已從美國大學畢業的孔德恕、目前仍就學中的謝霆葳、以及即將在明年入學的陳俋儒來分享個人經驗。從原本上限60人到後來人數爆滿超過，不難看出台灣家長與青少年對於此議題的重視。更重要的是，「他們三人都是靠自己的能力去爭取到美國大學的獎學金，沒有透過任何代辦公司，這是他們最驕傲的地方。」全國高爾夫學院總教練曾秀鳳說道。「我相信他們的經驗分享，對於家長與青少年選手們應該會有幫助。」

2022美國大學學生運動員進程重點經驗分享座談會主講人合影(謝霆葳(左起)、全國球場總經理吳憲紘、陳俋儒、全國學院總教練曾秀鳳、孔德恕)。圖／業者提供

全國花園鄉村俱樂部總經理吳憲紘表示，這已經是全國高爾夫學院第二次舉辦美國大學運動員的分享會，希望這能成為學院未來的傳統，每年持續舉辦下去。他強調近年來許多家長與青少年都想走美國大學這條路，但所得到的資訊往往都是「聽說」；而聽說也許只聽到一半，或者沒有聽懂，抑或只聽到自己想聽的。所以，他才會堅持舉辦這樣的分享會，來讓家長與青少年當面和美國大學學生運動員請益，從中獲得正確的資訊。「但我還是先潑大家一盆冷水。」吳憲紘說:「想要到美國念大學，真的得先好好的自我檢測。這條路真的適合在座的所有人嗎？不見得。我只希望在座的所有人，能把對的時間、對的資源放在對的地方，選擇一條最適合自己的路。」

率先登場的「講師」，是已經獲得加州州立大學弗雷斯諾分校（California State University, Fresno）獎學金，即將於明年入學的準大學生陳俋儒。她表示自己也是在小學時參加類似的座談會，知道可以拿獎學金去美國讀大學，而立定志向。所以，除了球技，她也積極地準備英文與課業，並在每年暑假赴美打AJGA賽事，且主動地與大學教練連絡，讓自己被注意到。她也表示自己之所以選擇這所學校，主要是天氣好、練球環境好，也有自己喜歡的科系；更重要的是，她覺得教練很好，並得到能獲得充分資源與出賽的承諾。

接著分享的是目前就讀聖休士頓州立大學（Sam Houston State University）四年級的謝霆葳。這位全國學院的十朝元老，業餘時期的戰績就非常亮眼，經常入選國家隊並出國比賽。他表示自己原本並不想到美國念書，因為不想跳脫舒適圈；但最終還是決定到美國去，是因為他知道自己想走職業球員這條路。而到美國念大學，他才能在更高強度的賽場去和更厲害的選手對抗，且提早適應環境與對手，了解自己的程度究竟在哪裡。對他來說，NCAA就是個通往職業賽場的跳板。

謝霆葳也提醒在座的所有青少年選手，要到美國念書，最重要的就是英文與球技。「美國是個用實力講話的地方，你的球技越好，資源就越多。」謝霆葳提點。「不要放棄學業，念書可以讓你的腦袋繼續思考，這對你的幫助非常大。」壓軸登場的是已經從曼隆學院（Menlo College）畢業的孔德恕。曼隆學院是一所位於矽谷附近的小型私立學院，並非屬於NCAA運動聯盟，而是NAIA。這所學校以管理學與心理學為主，學術排名很高，畢業生通常能很快地獲得大企業的青睞。主修運動管理的孔德恕，分享重點放在他大學畢業後的方向，要考職業、找工作或者繼續升學？他坦言職業高爾夫這條路並非適合所有人，所以他目前僅報考並成功通過TPGA的專教考試。他也決定報考清華大學的運動科學研究所，繼續深造，充實自己在運動領域的專業。