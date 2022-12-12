KYMCO大有可微 光陽微型電動二輪車殺至最低42800元起

看準免駕照、可充電又便宜的微型電動二輪車潛在商機，機車業領導品牌光陽(KYMCO)機車宣布推出二款微型電動二輪車，包括MINT舞風和COZY酷騎，善用優惠專案，入手價僅42800元起，立刻引發消費者目光。

光陽機車執行長柯俊斌表示，微型電動二輪車過往年銷量大約8萬至10萬台，累計電動二輪車市場保有量已多達65萬台，光陽佔了其中約1.5萬台。柯俊斌執行長說，現行正規電動機車要綁費率，價格也比較高，放眼未來，台灣電動機車若想2030要達到35%市占率，需要靠微型電動二輪車助攻才有機會。主要是微型電動二輪車入手價不高，大都壓在5萬元以下，電池5、6公斤，輕易就可提回家進行充電，並且不用綁費率，到任何一家傳統機車行都可維修，例如光陽集團方面，KYMCO全台多達3500家專賣店均已開始銷售微型電動二輪車，並且提供保修服務。目前光陽率先發表的二款微型電動二輪車包含MINT舞風和COZY酷騎，建議售價均為47800元。為了優惠買家，特別同步祭出『333優惠方案』，入主就送3000元購車金；購買3台以上每台再優惠2000元；3人揪團每人再折2000元，等於最低每輛只要42800萬元起！