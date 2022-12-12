虹夕諾雅 谷關「靜睦之谷」期間限定活動12/26登場

位於群山環繞山谷中的溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」是星野集團首次在臺灣打造的頂級溫泉度假村。所有客房均設有半露天浴池，擁有能感受到風與水的開放公共空間、配合場合的料理等，為顧客提供能就近感受到谷關大自然的時光。而為了讓顧客能更盡情地享受溫泉與大自然，虹夕諾雅谷關還準備了以臺灣文化為基礎的體驗活動。「虹夕諾雅 谷關」將於2022年12月26日起舉辦迎接國曆新年的「靜睦之谷」期間限定活動。除了料理長特製的會席料理品項、傳統日式年菜「御節料理」，更規劃了適合闔家參與的「正月搗麻糬」與「沐陽揮毫」活動，讓旅客在特別的日子與家人開心同樂，享受日式年節的靜謐團聚時刻。

活動一：賀年傳情

將依照房型人數提供特製的賀年卡，旅客寫下對親友的感謝及祝福後，將由館方安排寄出。賀年卡的習俗據傳始於平安時代(西元794~1185年)，當時的貴族會以信件的方式，向住在遠方而無法親自拜訪的親朋好友表達祝賀之意。直到明治四年(西元1871年)開始實施郵政制度後，賀年卡才逐漸普及。

活動二：大晦日

日本的除夕夜稱為大晦日，當天蕎麥麵是不可或缺的吉祥菜，因外型綿延細長，多以一口吃不咬斷麵條來象徵延年益壽、家運亨通。為讓旅客體驗日本的年節傳統，12月31日晚間的會席料理將提供結合蕎麥麵元素的料理長特製先付。此外，也將在晚間23點50分於大廳舉辦具有祈福、敬賀寓意的鏡開儀式，歡迎所有當日入住的旅客前往參加，與親朋好友一同迎接2023年的到來。

活動三：手點抹茶

2023年1月1日至1月3日，邀請旅客於入住時享用日式抹茶。由深諳茶道的員工親自點茶，並提供新年期間限定的迎賓和菓子，讓旅客體驗道地的日本茶道。和菓子以日本新年常見的花瓣餅為靈感，以代表吉祥的梅花點綴，粉色的外皮包裹著綿滑順口的味噌餡，與微苦的抹茶完美搭配。

【虹夕諾雅 谷關 HISHINOYA Guguan】新年限定活動，正月搗麻糬。圖/業者提供

活動四：正月搗麻糬

新年初始，虹夕諾雅 谷關邀請旅客一同參加搗麻糬，體驗在台灣新年期間較少見的活動。在稻作文化盛行的日本，稻米自古被視為神聖的農作物，因此以米為原料的麻糬是新年期間常見的食物，不論是供奉或是食用都有重要寓意，新年第一天搗麻糬則有著祈求新的一年五穀豐收的意涵。

【虹夕諾雅 谷關 HISHINOYA Guguan】新年限定活動，手寫春聯。圖/業者提供

活動五：沐陽揮毫

新年期間，不論是日本還是台灣都有寫毛筆字的習俗，此活動結合了台灣的春聯與日本正月初二的新春試筆，寫下對自己別具意義的文字或代表年節的喜慶字句，完成品可帶回家保留至農曆春節時使用。新的一年即將開始，在晨光撒落的水之庭園中聆聽啁啾鳥鳴與涓涓流水，靜下心來寫出屬於自己的作品。

活動六：御節料理

1月1日~1月3日期間，有預約館內日式早餐的旅客可在餐廳享用御節料理。在日本習俗中，認為大年初一至初三是灶爐之神休息的日子，為避免驚擾神明，因此御節料理多以冷食呈現。御節料理所使用的食材都有特殊涵義，例如紅白魚板的兩個顏色分別代表喜慶與聖潔、蝦子因彎彎的軀體與長鬍鬚令人聯想到年長者。享用完別具意義的佳餚後，搭配放入年糕的日式雜煮，感謝過去一年無病無災，也祈求新的一年五穀豐收、闔家安康。

詳細活動資訊請至：https://hoshinoya.com/zhtw/ 官網查詢