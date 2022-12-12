鳶峰星空劇場試營運 沉浸互動式體驗合歡山星空故事

合歡山暗空公園不只打造鳶峰觀星平台，海拔2750公尺鳶峰星空劇場日前也落成剪綵及揭牌典禮，讓你白天也可以透過AR欣賞合歡山不一樣的天空。並進行兩天共8場次試營運，提供仁愛鄉住宿的遊客，免費報名體驗最先進的沉浸互動式星象劇場！

合歡山生態資源豐富，低緯度、高海拔、低大氣擾動等良好觀星條件，吸引天文愛好者以及攝影好手前來探索星空。經台灣星空守護聯盟、清境觀光協會等民間單位多年努力發起，與南投縣政府、行政院農業委員會林務局東勢林區管理處、太魯閣國家公園管理處共同合作，2018年7月向國際暗天協會（International DarkSky Association，IDA）爭取認證合歡山國際暗空公園，並於2019通過國際暗空協會(IDA)認證，是繼日本、南韓之後亞洲第三座、台灣第一座國際暗空公園。

鳶峰星空劇場剪綵。圖／業者提供

合歡山暗空公園自台14甲線 22.1公里處開始，至 37.1 公里處止。依道路沿線，往左右各兩側約略 500 公尺的區域，其中涵蓋鳶峰、昆陽、武嶺、松雪樓、小風口等五大觀星的地點。

越來越多人喜歡來合歡山觀星，為了打造優質觀星環境，除了提供專車接駁觀星，南投縣府還將鳶峰停車場改造鳶峰觀星平台，這裡不僅提供寬敞觀星平台，還有停車場、廁所、無障礙坡道，打造國際級舒適優質的觀星環境。

合歡山小行星頒贈。圖／業者提供

鳶峰觀星平台另一斜坡走下去就是鳶峰星空劇場，12月7日落成剪綵及揭牌典禮，並於10、11日進行兩天共8場次試營運，提供在仁愛鄉旅遊住宿的遊客，以住宿憑證上南投好好玩平台免費報名預約，搶先體驗最先進的沉浸互動式星象劇場。

鳶峰星空劇場像個迷你3D電影院，是個階梯式的互動劇場，每一場可以容納30位民眾進入。採用天文教學的專業系統「星象儀」，搭配直徑4公尺的圓頂訂製投影天幕，是國內最先進的沉浸互動式星象劇場。入場會給你一個「尋星鏡」的手持互動用具，拿在手上可與天幕影像互動，找到專屬自己的圖騰。

體驗鳶峰星空劇場。圖／業者提供

鳶峰星空劇場的動畫內容完全為合歡山場域所打造，主題是「尋找守護星．星獸傳奇」，內容包含在地原民意涵、地景地貌、特色動植物，遊客可以看到台灣黑熊、北峰玉山圓柏、杜鵑花、蝴蝶王國、水鹿、櫻花鉤吻鮭等在地特色生物，也可以看到塔羅灣溪、精英瀑布、合歡群峰。

藉鳶峰星空劇場揭幕，也特別進行「合歡山小行星頒贈儀式」，「編號207661合歡山小行星」是由國立中央大學鹿林天文臺林啟生與葉泉志於2007年8月6日發現，並通過國際天文聯合會（IAU）認證編號，刊登於2019年4月6日出版的《小行星命名公告》。每一顆小行星的名字都有獨一無二的故事，由於合歡山是台灣天文界最重要的聖地之一，每年如星空饗宴等大型觀星活動都在合歡山舉行，並為亞洲第三座國際暗空公園，因此而命名，也為合歡山更進一步在國際天文界留下美麗的名字。