《奧丁：神叛》首次全面大規模 「伺服器轉移」 開啟

由韓國遊戲公司Kakao Games發行及其營運合作夥伴 Glohow在台營運、LionHeart Studio研發團隊打造的跨平台MMORPG遊戲大作 《奧丁：神叛》於今12月8日宣布開放首次大規模改版-「伺服器轉移」同時也新增全新英雄、傳說、 神話職業造型。

玩家可以將目前所在伺服器內的所有角色名稱、等級、經驗值和戰鬥力等角色資訊，以及持有的貨幣、造型、坐騎與武器形象等的帳號資訊移轉到其他任一伺服器。 此外，「伺服器轉移」將是以玩家的帳號為單位，並非以角色為單位來進行。因此如：好友列表或公會等部分資料將不會進行同步移轉的動作，也請玩家在做轉移時多加留意。

另外，欲進行轉移的玩家需在滿足一定條件，並只有在指定期間內可進行。更多關於「伺服器轉移」之詳細內容，如需滿足之條件、轉移方法以及轉移項目等，玩家可以透過 《奧丁：神叛》官方網站中的遊戲指南頁面來進行更深入的了解。

與此同時，於遊戲內官方也準備「5×5禮物活動」和更新版的「鑽石回饋活動」來搭配本次的大型改版。 玩家可根據解任務時獲得的點數於「5×5禮物活動」中兌換更多包含；「制霸階級飾品選擇箱」、「閃亮勃洛克的萬能鑰匙箱」、「祝福洗鍊石」，以及「閃亮古物、武器和防具強化石」等的豐富獎勵，內容精彩，不容錯過。



