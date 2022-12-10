《麥威直播學院》直播年營業破10億協助學員賺第一桶金　

後疫情時代改變大家的消費習慣！《麥威直播學院》於今9(日)盛大舉行記者會現場出席重要貴賓億萬直播主花媽、花爸、Miya、Vic 以及學院導師KK與鯰魚哥林建予和王少偉。《麥威直播學院》從2017年開始佈局成立李老闆直播集團目前營業額超過10億，《麥威直播學院》創立宗旨想幫助更多努力的人，希望可以透過有計劃地教導，複製成功經驗讓更多藝人、網紅搭上這班財富的列車，打造更多的千萬富翁。日前鯰魚哥因為《綜藝3國智》節目喊停，變成受災戶，生活面臨巨大挑戰，在記者會上由億萬直播主花媽贈送金元寶，祝福鯰魚哥直播帶貨，財源滾滾訂單接不完。透過和《麥威直播學院》合作學習到銷售技巧，未來將全心投入 直播行業，期待未來能成為千萬富翁。

記者會上億萬直播主花媽花爸分享傳統的門市銷售到全民直播時代，人人都能透過努力學習達到月入百萬的機會。目前旗下有23位直播主，年紀都不滿35歲，我們常說直播是這世代年輕人可以翻身的機會！要相信年輕人，給年輕人舞台，所以想藉由成立麥威直播學院，讓更多年輕人在創業的過程能更順利的成長。直播主Miya表示：「在臉書直播當下，每分每秒都可以將專業變現，在最短的時間內發揮專業介紹產品讓觀看的客人可以立即性的下單也用最便利的方式結單實現引流變現的價值。直播沒有一定收入就會非常好，要靠自己的努力！尤其是跟超強團隊合作，會讓結果事半功倍，跟對老闆很重要。記者問及年收入？Miya笑回：「這一年內的收入不方便公開我怕我會被綁架，但是當然越努力越幸運！想要領多少薪水，真的都是靠自己付出多少努力與時間」。

《麥威直播學院》導師KK受訪說：「電商直播已經是數位轉型下的趨勢，在演藝圈近20年的資歷，打造過無數的直播變現，不論是才藝還是帶貨。把從前教新人的技術變成課綱，從0到1扎實的基本功訓練，除了直播技巧的傳授外，更結合自媒體行銷，與整合上下游關係，從商品到金流物流一條龍的課程，協助學員賺下第一桶金」。

鯰魚哥說：「因為《綜藝3國智》節目喊停，生活面臨巨大挑戰，開始聽了KK老師的講座後，有如當頭棒喝，才了解到原來直播市場有這麼大！毅然決然的投入直播帶貨這個市場，剛開始學習到現在真的覺得蠻辛苦的，尤其是在節奏和商品的講解上，常常台中彰化台北三個地方跑，每次直播見習完已經是半夜三點了。記者會上債主王少偉現身加油打氣，也祝福好兄弟可在直播上有好成績，早日還清債務。