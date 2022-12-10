Pandora Christmas Cottage 快閃信義香堤廣場

眾所期待的聖誕節即將來臨，丹麥國際珠寶品牌Pandora繼日前推出Pandora Moments 2022年最新冬季系列，以“MORE THAN A GIFT”為題，發表一系列以璀璨流星珠寶和充滿童趣的歡樂聖誕元素設計，讓每一個Pandora禮盒不僅是禮物，更是一份情感的傳遞。今年聖誕節更以繁星夜空為設計靈感，在信義香堤大道廣場打造充滿北歐銀白耶誕氛圍的Pandora HOLIDAY SEASON 溫馨聖誕小屋 ，將經典復古車載聖誕樹吊飾，等比放大登場，重現丹麥家庭自行運送聖誕樹、一同倒數迎接聖誕節的興奮時刻！小屋落成首日邀請到品牌好友坤達擔任入厝嘉賓，除了與Pandora一同歡慶新屋完工和倒數聖誕節的到來之外，坤達也在現場大方暢談讓他愛不釋手的Pandora珠寶款式和穿戴、贈禮哲學，為男性粉絲們提供過節必備的送禮tips！

Pandora丹麥溫馨聖誕小屋自即日至2023年1月2日在信義香堤大道廣場陪伴民眾一同迎接聖誕與新年佳節到來，活動期間現場不僅展示Pandora精選的絢麗珠寶，更設置了社群拍照打卡活動，完成指定任務即可獲得精美小禮，歡迎大家前來感受濃濃的北歐耶誕氛圍，與Pandora一同享受難忘又歡樂的美好時光。

滿載聖誕夢幻與驚喜情境 Pandora溫馨聖誕小屋重現童話故事中的奇妙聖誕國度

Pandora的成立源於希望歌頌人生中每個難忘的時刻，紀錄每段人生的特別回憶，讓重要時刻綻放光芒，尤其在每年年末，Pandora也會為眾所矚目的聖誕佳節準備一系列的聖誕驚喜，與民眾一同慶祝；今年聖誕節，Pandora以溫馨聖誕小屋為題，在台灣重現北歐家庭自行砍伐聖誕樹，準備過節的傳統特色情境，希望讓民眾在還無法放心自由飛行的日子裡，仍可以感受到濃濃的佳節氛圍。Pandora 丹麥溫馨聖誕小屋以純白色系北歐小木屋傳遞冬日情境、屋簷下停放裝載著巨型聖誕樹的搶眼紅色復古車、四周擺放著成堆的禮物，以及生動逼真的胡桃鉗人偶和象徵遙望星河的天文望遠鏡等多樣裝置，彷彿走入經典名劇胡桃鉗的童話場景，傳遞專屬於Pandora北歐風格的夢幻雪國聖誕氣息。

坤達配戴Pandora Moments最新冬季系列 多層次疊戴演繹璀璨星空造型。圖/業者提供

時尚型男坤達配戴Pandora Moments最新冬季系列 多層次疊戴演繹璀璨星空造型

坤達今日以一襲孔雀藍西裝搭配Pandora Moments 最新冬季系列珠寶帥氣現身，展現有別於實境遊戲節目裡陽光運動小隊長的優雅風範，平日不論工作或是私服造型都常被誇讚非常時尚有品味的他，珠寶飾品也是他搭配造型時不可或缺的元素之一，坤達表示：「平時的服裝穿搭其實都是以簡約、輕鬆的款式為主，但是會看服裝來挑選適合的墨鏡、戒指、手鍊、項鍊等飾品或是帽子來增加造型感，讓整體的視覺效果更加完整豐富。如果是比較街頭運動風的T-Shirt或帽T可能會搭配單邊耳環和項鍊，製造一些層次感；如果是比較smart-casual的風格，我蠻常搭配比較粗獷的手鍊和戒指，帶出率性、有個性的感覺。」從言談中感受得到坤達對珠寶飾品也頗有研究，坤達透露自己有許多的飾品收藏，從粗獷的手鍊到做工精細的戒指、項鍊各種款式都一應俱全，令人驚豔的是坤達對Pandora的珠寶飾品也如數家珍，他說：「一開始認識Pandora是從手環開始，因為Pandora有很多款式都是中性設計，可以運用不同主題性串飾創作多樣化造型，串出屬於自己獨一無二的手鍊。後來也陸續接觸到耳環、項鍊，很適合風格混搭，所以在不知不覺中也收藏了很多Pandora。」

首次以品牌好友身份出席Pandora活動，坤達非常慎重的挑選了多款Pandora Moments 2022年最新冬季系列飾品做多層次疊戴，展現他的獨特型男品味，坤達說：「最新冬季系列中有個很重要的元素是夜空中的繁星，而我今天挑選的飾品就以星空為主軸，有星形T字釦的蛇形手鏈、不對稱鏈條設計的流星雙圈手鍊、不規則的星型線條耳環，以及鑲了寶石的璀璨星形短項鏈跟吊墜長鍊，用多層次的疊搭來展現滿天星斗燦爛閃耀，而且星星具有正面積極的感覺，戴著這些飾品讓我有能量滿滿又幸福的璀璨聖誕感覺。」

提到聖誕節，坤達也被追問和太太的聖誕節計畫，坤達透露還不確定當天是否有工作，不過無論如何禮物絕對不會缺席，顯見對挑選太太的禮物非常有心得，主持人因此也現場考驗坤達，對於聖誕節贈禮或交換禮物有什麼建議時，坤達也輕鬆應答說：「送禮最重要的不是禮物的價值，而是用心挑選的心意，像是Pandora有些飾品上有鑄刻字句，就很適合做為傳遞心意的首選，我覺得只要是用心挑選的禮物，對方都一定能感受到自己誠摯的祝福。而且Pandora冬季系列從手鍊、吊飾、戒指、項鍊到耳環共超過50款樣式，可以依據送禮對象的個性、喜好或是風格輕鬆挑選出適合的款式，透過Pandora傳遞最誠摯溫暖的祝福，紀錄最美好的時刻。」