《IKUK冬令暖心祭》超人氣網紅Lucy 與等一個人咖啡師Luca聯手推薦

「歲末冬令時節，你在等一個人暖心嗎？」超人氣網紅Lucy路雨希與咖啡師Luca到《等一個人咖啡館》進行《IKUK冬令暖心祭》社群直播推薦，｢IKUK讓你的每一口品味，不只呵護原味，暖你的胃；隨身陪伴，還暖你的心。｣Momo電商與IKUK官網好康活動主打環保珍奶杯、咖啡牛奶杯與運動隨行杯，限時好禮送SNOOPY兩用保溫提袋，還有IKUK官網現金回饋。



超人氣網紅Lucy路雨希推薦IKUK咖啡牛奶杯@等一個人咖啡館。圖／業者提供

Lucy路雨希提及因為《等一個人咖啡》電影慕名而來，今日到店體驗拍攝，感受IKUK陶瓷環保杯的口感與質感，感覺比不銹鋼材質更順口，現在用環保杯內用與外帶，還能現省五元，對於常喝飲品的消費者很划算；對於常運動的朋友，能練啞鈴運動的環保水壺也非常實用，既能補水還能練健身。咖啡師Luca現場用IKUK摩卡壺與奶泡機，示範具綿密口感的紅茶拿鐵與經典拿鐵，讓消費者在家也能化身咖啡達人。

超人氣網紅Lucy路雨希推薦IKUK摩卡壺、奶泡機與環保啞鈴運動水壺@等一個人咖啡館。圖／業者提供

超人氣網紅Lucy路雨希推薦咖啡牛奶杯，12月9日限定MOMO電商優惠活動：任選2品即贈SNOOPY兩用保溫提袋。圖／業者提供



IKUK冬令暖心祭，即日起至2023年1月10日，年度超值優惠選購，送禮自用實在暖心。選用IKUK隨行環保杯，人人隨手減塑，一起暖心愛地球。12月9日限定MOMO電商優惠活動：任選2品即贈SNOOPY兩用保溫提袋https://reurl.cc/oZKDGv。IKUK官網活動：新朋友們加入官網購物，結帳時輸入折扣碼「Lucy100」，立即享購物金$100元。

Lucy路雨希粉絲逛IKUK官網 ttps://bit.ly/3BdISiV

。