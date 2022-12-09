2022臺南安定區胡麻季產業文化活動

「2022臺南胡麻季產業文化活動-安定好胡，相招幸福」，安定區公所及安定區農會共同於111年12月3日辦理的臺南胡麻季產業文化活動於安定區公所西側停車場盛大展開。安定區土質適合種植胡麻，在200公頃胡麻田裡面有50公頃的胡麻與農會契作，過程除了採收，還要日曬、拍打，再經過篩選，其胡麻含水量低、油脂量高，壓製出之胡麻油更是冬令進補首選。

優良產銷班授獎。圖／業者提供

除品質一等一的「胡麻油」還有近年推廣平時料理也可使用的「胡麻清油」以及多種胡麻農特產品將從田園到餐桌，零距離呈現，主辦單位將提供誠意滿滿的免費麻油美食2500份，令「安定好胡，相招幸福」活動會場洋溢著胡麻香。

活動會場洋溢著胡麻香，現場人潮滿滿。圖／業者提供

今年度新推出「芝心傳情 幸胡保存」紙板活動，將與在地幼兒園的「胡麻造型秀」結合，屆時胡麻王子、胡麻公主將會繽紛登場，鼓勵民眾一同體驗胡麻化裝並紀錄幸福時刻。滿足「有關胡麻造型」或「芝心傳情 幸胡保存」現場拍照打卡其一條件，即可拿到限量精美禮品，另有增進親子參與的胡麻陶瓷彩繪DIY，210位限額報名，誠摯邀請民眾來創造幸福回憶。

彩繪DIY活動，報名參加者非常踴躍。圖／業者提供

本次活動亮點除「胡麻化裝秀」及「芝心傳情 幸胡保存」，更有今年新完工的「安定區公所綠能停車場」與車商合作綠能展車，展現新時代、新能源的風格，與本胡麻主題一同輝映，開創嶄新綠頁。

食農教育DIY活動，麻油椪餅蛋、芝麻糕、芝麻湯圓，活動多元，香氣四溢，令人食指大動。圖／業者提供

活動會場有四健會的DIY闖關體驗提供:限量麻油椪餅糖、食農小學堂芝麻糕、百人搓湯圓，還有農會另設的農事成果展、農夫市集展售加上社區特色美食、芝麻麥芽餅DIY等多樣攤位。今年舞台表演除社區表演外更邀請原住民舞蹈「祖韻文化樂舞團」參與演出，精彩可期不可錯過，別忘了安定區農會超市的胡麻產品優惠，還有限量的滿額500元送摸彩券，促進消費，有吃又有拿，安定區胡麻節與您相約。

社區高齡者太鼓表演。圖／業者提供

今年農會新亮點-恐龍滿場跑，備受民眾喜愛。圖／業者提供

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