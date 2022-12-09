Gamamobi攜手京盛宇 《MetaCity M》元宇宙遊戲開設虛擬門市

知名遊戲開發商Gamamobi，領先市場推出自研元宇宙遊戲《MetaCity M》，遊戲中讓廠商線上開店的結合電子商務跟線上廣告看板系統，提供使用者虛實融合的嶄新體驗，此次攜手台灣時尚茶品牌「京盛宇」在《MetaCity M》開設1,600家虛擬門市，讓使用者可以在《MetaCity M》遊戲內進入虛擬商店線上購茶，透過全球跨境宅配寄送，實際生活即可享受到茗茶的潤澤，成為線上購物新通路。

全球首創，《MetaCity M》與京盛宇讓消費者在元宇宙世界體驗台灣「茶」文化

《MetaCity M》是第一款以全球通服、半沙盒開放的元宇宙遊戲，玩家除了可在遊戲內體驗完整的模擬經營互動的虛擬世界，在實際生活中享受的虛實結合體驗，而品牌玩家則可透過該遊戲獨有的全球電商系統在遊戲內開設虛擬商店，全球跨境、虛實跨界的販售商品，同時，在遊戲內賽博朋克一般的數位廣告看板刊登與投放接觸全球客戶（遊戲玩家），做到虛擬世界逛街、購物、點餐，現實世界收貨的嶄新體驗。

在《MetaCity M》中高度還原「京盛宇」的建築風格。圖/業者提供

該遊戲的沉浸式行銷互動體驗，吸引京盛宇創辦人林昱丞關注，推進了雙方合作：京盛宇將在《MetaCity M》開設1,600家虛擬門市，讓玩家（消費者）可以在虛擬門市下單購買、實際生活中全球收送領取商品，未來，更計畫在虛擬門市販售可在遊戲內使用的京盛宇專屬茶包跟茶葉等虛擬道具關聯任務內容的深度結合推廣。

透過《MetaCity M》的數位廣告刊登系統讓品牌打開全球知名度。圖/業者提供

攜手品牌夥伴，Gamamobi致力於提供嶄新沉浸式服務體驗

Gamamobi致力於打造引人入勝的虛實融合體驗，將從食衣住行育樂等跨場域體驗切入，透過《MetaCity M》的數位內容（娛樂體驗）提供玩家不同的五感體驗，執行長黃繼德表示：「與京盛宇的合作只是第一步，未來將看到更多品牌合作案例，計畫跟知名IP共同製作高辨識度的人物、傢俱、衣服形象品牌置入，我們會依照品牌類型調整合作模式、確保品牌商在遊戲中的呈現樣貌符合預期、發揮虛實融合的最大效益。」《MetaCity M》預計在明年第二季正式上線時，會有更多的品牌商家同步開設虛擬商店、或是提供虛實融合服務。

Gamamobi歡迎各類品牌商加入《MetaCity M》元宇宙世界，就像電影《一級玩家》一樣，可以在遊戲中體驗各個品牌的產品服務，在遊戲中翻轉人生，體驗現實生活中無法進行的體驗、完成無法達成的夢想。

品牌玩家可透過《MetaCity M》的數位廣告刊登系統接觸全新客戶