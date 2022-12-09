絕版復刻再升級「金門高粱酒盤龍金箔酒」金門酒廠建廠70週年壓軸絕響之作

「金門高粱酒」日前登上韓國綜藝節目，連南韓當紅饒舌女歌手都譽為傳家之寶，並在網路上掀起一股台、韓討論熱潮，金門酒廠以傲人的釀酒工藝及得天獨厚的花崗岩層水質，釀造出香、純、甘、冽的高品質美酒，聲勢水漲船高、佳評如潮，在國際間也逐漸嶄露頭角，預計2023年起在日本韓國、北美市場也買得到。而金門酒廠建廠70週年系列商品的壓軸絕響，2022年限定「金門高粱酒盤龍金箔酒」也將於12月底於全台7-ELEVEN便利商店限定上市。

業者表示，民國101金龍年金酒公司曾推出限量3萬瓶的「金門高粱酒-盤龍紀念酒」，由於口感獨特、層次豐富的澎派香氣，被許多高粱酒迷視為經典傳奇。上市後在老酒市場增值翻身近2倍價格。111年正逢金門酒廠建廠70年之璀璨時刻，金酒重磅升級，推出精裝絕版限量「金門高粱酒盤龍金箔酒」，濃郁香醇增添溫順豐厚滋味，是建廠70週年系列壓軸商品，集金門酒廠70年製酒工藝之大成，歷經10年、加金再現，打破金箔酒價格高牆，新年將近，以親近的市場價格2,580元於全省7-ELEVEN限定販售，希望讓許多高粱白酒迷、老酒收藏家、高粱鑑賞家有機會入手「盤龍金箔酒」夢幻逸品限量好酒，是一款極具增值能力、可珍藏送禮的傳世首選。預計在市場上將再掀一波搶購「瘋」潮。

2022年限定版「金門高粱酒盤龍金箔酒」臻選優質酒體熟陳，並加入多重高年份坑道窖藏酒，酒體飽滿、入口綿甜、落口甘冽、醇和甘美，整體層次感豐富，酒體輪廓清晰，添加100%日本製優質純金箔，隨盒附贈金酒一口杯(2入)。業者提供

2022年限定版「金門高粱酒盤龍金箔酒」，臻選優質酒體熟陳，並加入多重高年份坑道窖藏酒，高難度工藝極致調和、風味質感達到70年巔峰之最，酒體飽滿、入口綿甜、落口甘冽、醇和甘美，整體層次感豐富，酒體輪廓清晰，同時添加100%日本製優質純金箔，舉手品飲時，金箔如雪花般在醇和濃郁的酒體中飛舞，最適合冬令時節入手、佐餐品味。

著有「金門高粱酒鑑賞手冊」，收藏近千款老酒，著名的高粱酒鑑賞家王俊為形容「金門高粱酒盤龍金箔酒」，淡淡成熟果香伴隨金門高粱酒獨有清香，濃而不膩，絲滑入口在喉間爆滿甜韻、酒體厚實；口感渾厚，恰到好處的穀香，無雜味、無生味，尾韻甘甜中帶有一絲冷冽，酒體架構扎實、層次感豐富、尾韻滿溢喉間且持續性強。金箔在酒液中翱翔飛舞，仿似一場瓶中的金色落雪，若經陳放數年熟陳，高質感好酒精彩可期。

另外，資深老酒收藏達人林尚霖則表示，這款盤龍金箔酒，是金酒歷代瘋搶絕版品中絕無僅有，不只復刻且加碼金箔再升級的絕版好酒，價格竟也驚人的親民。非瓷瓶的瓶身設計，也有助於使酒液不易蒸發，提升未來增值空間，臻選優質酒體熟陳，並加入多重高年份坑道窖藏酒，酒體淚液掛杯飽滿渾厚，擁有高梁糧香，香蕉、香瓜、水梨、梅子之輕柔果香，口感綿甜柔順、甘醇好入喉；不覺濃烈、絲滑順口、尾韻甘甜令人意猶未盡，又將是一款值得收藏的金酒傳世之作。