結伴出遊說走就走　易飛網雙12客製大優惠

年終購物盛典雙12來到，旅遊電商易飛網宣布將於12月12日當天開跑「1212 LAST購」活動，推出「一個人的1212」、「兩個人的1212」及「四個人的1212」系列方案，為不同客群打造量身訂製的優惠，不論隻身獨旅或親友同遊，都能享有專屬折扣。

以最受國人喜愛的日韓及泰國為例，團體行程每人可現折1,212元，日本和東南亞自由行則祭出第二人折扣1,212元優惠，四人同遊歐洲9日更享12,120元超殺折扣，另有國內離島機票1,212元、沖繩加12元即送水族館門票等強檔優惠，不論是想結伴出遊或自己來趟說走就走的旅行，透過貼心旅遊管家易飛網，將能輕鬆助其圓夢！

易飛網表示，針對「一個人的1212」方案，易飛網主推最受國人歡迎的日本冬季限定團體旅遊行程，如「藏王樹冰東京5日」37,900元起，可搭乘藏王山空中纜車欣賞360度絕美樹冰奇景；而「星野OMO7北海道5日」34,800元起，旅遊可浪漫夜遊小樽運河遊覽船、參觀日本人氣第一旭山動物園；「228連休大阪5日」36,900元起，可一次暢遊京都、神戶、大阪及奈良，暢玩環球影城、到雪上樂滑雪盆；沖繩4日16,900元起，到美麗海水族館一窺夢幻海洋世界，凡報名上述商品每人皆可折扣1,212元。

易飛網嚴選行程朝聖東京「藏王樹冰」獨特奇景，雙12活動期間每人優惠1,212元。圖／易飛網提供

而韓國、泰國及土耳其亦為「一個人的1212」方案中主打行程。「釜邱雙城4日」12,900元起，可暢遊樂天世界及金海加耶主題公園、體驗Blue Line Park海岸列車與洛東江鐵路自行車；「享玩泰國曼芭5+1日」，體驗古式按摩、水上活動及一生必看泰國人妖秀，全程入住五星飯店並享受私人度假沙灘，每人15,888元起；「土耳其熱氣球11日」55,900元，可到滑雪勝地布爾薩玩雪盆、入住洞穴飯店並體驗土耳其之夜，以上行程不限報名人數皆可享每人現折1,212元優惠。

易飛網指出，「兩個人的1212」方案則瞄準解封後人氣飆升的越南峴港及泰國，易飛網特別祭出亮點行程「易起打球趣4日」，邀請國人至會安海岸高爾夫球場及巴拿山高爾夫球場，一邊享受山海美景一邊體驗擊球樂趣，每人26,800元起；而「峴港機加酒4日」自由行每人也僅9,999元起，「曼谷機加酒5日」自由行每人為13,900元起，前述東南亞商品皆享第二人優惠1,212元。

此外，日本沖繩、東京及大阪自由行商品同樣也適用「兩個人的1212」方案，第二人報名現折1,212元，換算下來最低價僅8,000元有找；而國內旅遊華信假期澎湖自由行3,799元起，第二人折扣後也僅需約2,600元。

易飛網雙12優惠，4人同遊歐洲折扣12,120元，賞絕美阿姆斯特丹運河景色。圖／易飛網提供

易飛網說明，歐洲行程「荷德捷奧雙遊船銀色世界9日」則為「四個人的1212」方案主打行程，旅人可到維也納感受音樂之都的藝術魅力、走訪捷克充滿中古世紀風情小鎮庫倫洛夫，其中入住兩晚布拉格五星旅館，每人原價69,900元，四人同行優惠再現折12,120元。

同時，易飛網於活動頁面也推出「只要1212元」及「加12元多一件」專區，例如針對國境開放後仍人氣不減的國內離島旅遊，澎湖機票只要1,212元，北中南皆可出發，限量50組售完為止；而日本沖繩自由行指定商品，旅人加12元即可獲贈一張美麗海水族館入館門票。

易飛網泰國曼谷行程，雙12活動每人優惠1,212元，體驗在地民俗風情的水上市場。圖／易飛網提供

易飛網「1212 LAST購」活動將於12月12日（一）中午12時12分在易飛網官網活動頁面準時開跑，邀請旅人把握今年最後一波優惠，來趟久違的出遊，好好犒賞自己一年來的辛勞，活動至12月16日截止，詳情請見https://event.ezfly.com/tw/1212lastbuy/，或洽易飛網客服專線(02)7725-0800轉6。