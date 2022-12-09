海國樂器 孵化台灣未來天團

熱門樂器代理商海國樂器自1976年成立以來，致力營造台灣獨立音樂環境長達46年，代理國際藝人愛用電吉他Cort、Fender、Ibanez等23個知名品牌，持續引進國外熱門樂器，先前在11月底舉辦「Fender Indio 2」上市活動，更即將在12月23-26日參與「台北樂器暨專業影音系統大展」，參展設備包括網紅最愛Podcast錄音及直播用品，還有Fender等一線品牌之吉他、貝斯、爵士鼓、效果器及監聽喇叭，現場並推出讓樂迷試玩各種新款樂器的夢幻體驗活動，打卡牆拍照打卡還可兌換精美小禮物。

海國樂器總經理張冠群表示，疫情期間的長期居家讓許多民眾多了時間玩音樂，因此新接觸樂器或重新接觸的人數大幅增加三成，國際跟台灣音樂市場皆有大幅成長，因此未來後疫情時代，海國代理布局策略會更加多元，因應消費者投入新型態網紅自媒體創作，會提供更多在家創作的相關設備與協助。

為了支持偏鄉孩童也能學習音樂，海國今年捐了總價將近60萬、45把Fender電吉他、1台電貝斯音箱及1套效果器給樂器銀行，希望能在偏鄉播下熱音的種子，並且贊助大專院校的各項音樂活動，今年贊助城市科大的巡迴演唱跟成功大學畢業季，去年則贊助國立臺北科技大學第21屆赤弦獎，也曾舉辦過Fender熱音比賽、海國音樂祭、吉他節、鼓手節等活動，並大力邀請品牌代言人來台開辦講座，包括Fender、Cort、Ibanez、TAMA和ESP等國際品牌，如日本新生代硬搖滾吉他手大村孝佳、美國前衛樂團 Polyphia，讓樂迷或樂器玩家近距離體驗國際級音樂人的魅力，希望透過實際交流，讓台灣培育出更多未來天團。

海國捐贈45把Fender電吉他及設備予教育部樂器銀行，（左)樂器銀行專案研究經理蔣仲杰，(右)海國樂器總經理張冠群。圖/海國樂器

海國樂器集團從2008年開始舉辦慈善義賣活動，2012年開始分梯次關懷兩岸的慈善機構，捐款給台灣的兒福聯盟、關愛之家、新北市社會救濟會報專戶等眾多慈善義舉，也積極在台灣推廣樂器，2010年首度於「美麗華百樂園」開設第一間旗艦形象店，展售旗下代理品牌之珍貴限量琴，以總代理商之姿打造旗艦形象，並提供樂器諮詢服務。 2012年3月「海國樂器仁愛旗艦店」正式開幕，除了展售代理品牌商品與提供專業諮詢服務外，同年6月，「海國音樂教室」正式招生，以齊全舒適的教學設備與優秀師資，教授音樂及樂器愛好者熱門樂器與古典樂器課程，並且引進英國Rockschool國際音樂表演藝術檢定，促進提升樂器彈奏技術與音樂專業知識，給予國際單位認證，秉持著完善台灣音樂環境的使命，打造出樂器採購與樂器學習的快樂天堂。