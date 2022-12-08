大葉高島屋迎聖誕 百人交換禮物抽iPad air

聖誕節即將到來，為讓民眾更方便採購禮物，大葉高島屋百貨自12月9日起推出「聖誕跨年奇幻旅」活動，從彩妝香氛、服飾配件、童裝玩具、餐廚家電均祭出特別優惠折扣，最低38折起，全館累積滿千元還有機會抽「將捷金鬱金香酒店」高級客房平日雙人住宿券，不同波段享滿額來店禮，包含聖誕收納袋掛飾、百元抵用券、立體桌曆；16日至25日全館指定區域滿5,000元贈1,000點(價值500元)；全檔期刷大葉高島屋聯名卡滿6,000元贈禮券100元或其他8家指定銀行享滿額禮，活動期間每日前30名憑館內不限金額發票，還可至1樓Fées Beauté專櫃兌換保養3件組。讓您的禮物不僅挑得好，更可以超值預算買到心目中最理想的聖誕節交換禮物。大葉高島屋表示，觀察自12月1日口罩解禁後，加速年終歲末歡聚購物人潮，預估帶動整體業績較去年同期雙位數成長。

大葉高島屋2022聖誕檔期自12月9日登場，享滿額來店禮，女裝鞋包特賣最低38折起。圖／大葉高島屋提供

大葉高島屋百貨再度攜手天母商圈發展協會、天母幫社團舉辦「2022百人聖誕交換禮物派對」，12月17日當天只需準備單件價值500元以上全新禮物即可參加，並有機會抽價值24,900元的iPad air、購物金500元，還能參加台北市商業處「繽紛耶誕玩台北」集章兌換限量餐袋組。

同時，歡慶聖誕也不忘感恩惜福，12月10日至25日大葉高島屋舉辦「喜憨兒愛心義賣」，糕點餅乾義賣收入全數捐贈「喜憨兒基金會」；10日晚上5點舉辦年度聖誕點燈晚會，邀請天母國小直笛團、境外藝術等表演團體，一同為奇蹟降臨的夜晚喝采；聖誕節期間還有廣受好評的聖誕姊姊餵魚秀、聖誕包裝服務、夢幻白金樂園等精彩有趣的活動，歡迎民眾踴躍參加。

為滿足顧客需求，持續加速調整商品內容並引進新品牌，繼12月1日全家首創餐飲品牌「IKIGAI一起尬意」個人燒肉首店開出紅盤後，大葉高島屋旗下複合式美妝概念店「DOZO BEAUTY」同步擴大營業，推出限量指定品最低75折起優惠活動，包含歐洲奢華香水品牌BYREDO(百瑞德)，法國藝術香氛品牌Diptyque(蒂普提克)；同期登場的還有台灣工藝高訂珠寶品牌「光在金工」快閃店，提供銀飾K金精品設計與貴重珠寶訂製，以及繽紛透亮的琺瑯系列輕珠寶飾品。

大葉高島屋「DOZO BEAUTY」，1樓化妝品區12月16日至25日滿5,000元贈百貨禮券100元。圖／大葉高島屋提供

此外，聖誕節儀式感不可少，4樓英國國寶級精品餐瓷品牌WEDGWOOD推出銀白聖誕系列杯盤每件2,600元至10,800元間，全面特惠8折，單筆滿8,000元加贈限量掛飾；12樓集雅社推出pray香氛燈座與天然手工香氛蠟燭組合2,960元，還可享樓面滿額禮。

12月16日至25日全館各樓層指定區域單筆滿額再贈百貨禮券100元，包含1樓化妝品區滿5,000元、名品珠寶區滿10,000元或女鞋配件飾品區滿3,000元，2樓運動休閒區滿4,000元，3樓嬰童玩具區滿5,000元或男裝區滿8,000元；4樓與12樓內睡衣鍋具小家電區單櫃累積滿8,000元贈禮券200元、食器寢具大家電區單櫃累積滿25,000元贈禮券500元。活動期間所有優惠層層堆疊，贈品皆為限量，送完為止，詳見百貨官網或電洽專線(02)2831-2345。