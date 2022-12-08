和潤企業暨轉投資11月營運給力 合併營收逾20億 ﻿

台灣汽車金融龍頭-和潤企業(6592)今(8)日公告自結11月合併營收20.74億元，年增20.01%，創有史以來新高紀錄，連續2個月站穩20億大關。累計今年1至11月合併營收達206.4億元，年增27.31%，已超越去年全年營收，其中營收項目貢獻度則以利息收入佔比59%、營業租賃收入19%、融資租賃收入12%為最高。

總經理林彥良表示，今年合併營收持續成長，主要原因有三：因新車市場缺車，購車需求仍在，促成中古車交易熱絡，中古車分期業績較去年成長20%以上；機車與商品分期深耕有成，業績更是成長90%以上；旗下轉投資部分，專營大型商用貨車、客車分期的和勁企業，受惠於HINO通路整合效益持續發酵，業績較去年成長50%；和雲行動服務(i Rent)在疫情趨緩，出遊需求提升下，出租趟次亦較去年成長25%。

展望2023年，事業環境仍有諸多不利因素干擾，例如晶片缺車持續至上半年、升息趨勢影響資金成本、潛在競爭者增加等，為明年營運增添不少變數。和潤企業為保持成長動能，也定調明年度營運方針作為因應，包括「擴大非車業務佔比」、「擴展國際事業版圖」、「評估多元籌資管道」、「適時反應產品價格」、「深化數位行動服務」。