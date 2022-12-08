顧客體驗再進化 Audi北台中展示中心正式開幕



『營造愉悅的顧客體驗』，已是台灣奧迪首要目標！為讓通路、服務兩大面向持續進化，台灣奧迪攜手和順利汽車於中部地區建置第三座銷售據點-Audi北台中展示中心即日起加入服務行列，將提供中部地區的四環車主及消費者豪華品牌體驗。全新Audi北台中展示中心位在台中市潭子區環中東路一段8號，鄰近洲際棒球文創園區，且能快速連通74號快速道路及國道四號交流道出口，位處優越的地理位置，提供南來北往車主及消費者便捷的服務。

據點內提供Virtual Reality虛擬互動探索體驗。 圖／業者提供

台灣奧迪經銷夥伴-和順利汽車看好國內豪華汽車產業發展性，斥資新台幣近4.3億元建置的全新Audi北台中展示中心，占地總面積近800坪，導入Audi Progressive Retail Concept新世代銷售據點設計風格，融合永續化理念，展示中心使用環保綠建材達86.9%；並以開放式陳列佈局，1至2樓為新車展示專區，共可展示8部新車款，配置顧客休憩區、迷你高爾夫、Audi Collection原廠精品及兒童遊戲等區域，可同時滿足各式年齡族群的顧客服務。此外，Audi北台中展示中心亦設置有Audi極速充電站，採用最新180kW充電樁機型，開放給適用CCS1充電規格的電動車使用，鄰近國道的地理位置讓電動車主能就近補電，串連全台其他9座Audi極速充電站與充電營運夥伴的充電站點，將使純電生活圈更趨共好。

另外，全新Audi 北台中展示中心的維修保養服務中心將定於2023第一季面市，偕同Audi 台中、Audi 南屯嚴選中古車暨服務廠及Audi 彰化展示中心等據點，將為中部地區車主與消費者提供全方位優質服務。台灣奧迪總裁安薩瑞Rahil Ansari剪綵完後表示：「Vorsprung品牌策略重點目標，是要讓消費者更容易接觸及認識Audi，這次迎來全新Audi北台中展示中心，將提供中部地區車主及消費者更便捷的服務。」