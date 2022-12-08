欲望所及 完美駕馭 全新BMW 3系列、3系列Touring豪情導入

作為BMW最大主力車系之一，3系列以其『最受歡迎中型豪華運動房車』身價，迄今已在全球狂銷逾1,600萬台！2021、2022更蟬聯台灣車市同級銷售冠軍。今天(12/08)，全新BMW 3系列運動房車及全新3系列Touring旅行車雙雙由總代理汎德公司正式公開，全車系共計導入4種動力7款車型，全新BMW 3系列豪華運動房車參考售價213萬元起；全新BMW 3系列Touring旅行車售價250萬元起。

全新BMW 3系列座艙導入多項頂尖科技配備，包含具未來感的懸浮式曲面螢幕、全新BMW iDrive 8.0使用者互動介面、智慧語音助理2.0及BMW手機數位鑰匙。 圖／業者提供

全新BMW 3系列及BMW 3系列Touring，無論外觀或座艙均全面導入新世代設計語彙，以更俐落線條描繪出動感車頭造型和強悍的車身運動氣息；座艙內則以前衛科技融合豪華造車工藝，全面配備豪華三區恆溫空調、環艙氣氛燈。一大進化是內裝配備更加進化，並導入多項頂尖科技，包含極具未來感的懸浮式曲面螢幕、全新世代BMW iDrive 8.0、智慧語音助理2.0、BMW手機數位鑰匙。全新BMW 3系列車系更同步標配手機無線充電裝置、遠端3D監控系統及無線智慧型手機整合系統。此外，這次新車更搭載強大的BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，將車況抬頭顯示器、360度環景輔助及自動倒車系統列為全車系標配！

全新BMW M340i xDrive高性能車型，擁有374匹最大馬力、500牛頓米最大扭力，0-100 km/h加速僅需4.4秒！ 圖／業者提供

特別一提，這次特地同步導入M340i xDrive高性能車型，結合48V的高效複合動力科技搭配Steptronic運動化八速手自排變速箱，擁有374匹最大馬力、500牛頓米最大扭力，0-100 km/h加速僅需4.4秒！還有，這次BMW 3系列M Performance Parts原廠加裝品也一併同步上市。