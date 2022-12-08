「新美河購物廣場」嶄新亮相 年末優惠 人人有獎

新店小碧潭商場集結IKEA、京站等眾多知名品牌，成為週末逛逛的去處之一，更是新店人的最佳鄰居。今年8月舉辦「你的家 你票選」活動，匯集所有新店市民的力量，讓這個商場更具代表性。隨著新名到來，年末購物季正式開跑，此次由IKEA、京站及新美河購物廣場中各品牌攜手，凡到店完成不同任務者，精美禮品隨抽隨中、人人有獎！同時，為歡慶新名到來，IKEA於新店店入口處舉辦「新店故事展」，新美河購物廣場周邊也將舉辦適合全家大小的免費二手市集、弘道義賣會及捐血活動為聖誕暖身，今年冬天，IKEA與你相約在「新店」！

「你的家 你票選」命名活動，匯集所有新店市民的力量，讓商場更具代表性，邀請前三名共同參與揭幕儀式。圖／IKEA提供

歷經3個月的票選活動，昨(7)日，正式揭曉全新命名「新美河購物廣場」，並邀請新北市經發局主任秘書陳玫秀、IKEA宜家家居新店店店長朱翰光、京站代表柯愫吟總經理及各樓層店家代表一同揭幕，象徵共同迎向新未來。

隨著新美河購物廣場落成，新北市經發局主任秘書陳玫秀分享新店新定位：「新店是新北起源，結合各大國際知名品牌，如今新名新氣象，將帶領新店人一同迎向宜居美好新家園。」隨著新名底定，IKEA攜手京站宣 告年末購物季正式開跑，消費者即日起至店內購物達滿額消費，即可參加抽獎活動，價值高達8萬7千元好禮等著大家一同前往！

和IKEA探索新北起源！全家出遊首選新美河購物廣場

你知道新店為什麼叫新店嗎？新店人最有共同回憶的地方又是哪裡？此次IKEA新店店以走進新店故事為題，向居民募集珍貴的新店記憶，於店內陳列「新店故事展」，從源頭訴說新店特色及人文沿革，IKEA邀請居民一同共襄盛舉，攜家大小認識大台北的起源。

隨著聖誕即將到來，新美河購物廣場周邊也舉辦一系列歡慶活動，不僅有品項豐富的免費二手市集等你來挖寶，年末送暖也不缺席！弘道基金會首次於新店舉辦故事屋及義賣會、新店捐血活動等你來挽袖；新店雙城國小聖誕歌表演，在漸冷的冬天送上溫暖。年末歡聚的時刻，與家人一同至新店秘境探險，結束後至新美河購物廣場逛逛家飾、享用美食，新店新美河購物廣場絕對是全家出遊的好去處。

IKEA新店店於店內陳列「新店故事展」，從源頭訴說新店特色及人文沿革。圖／IKEA提供

新店新美河購物廣場購物季正式開跑！隨抽隨中好禮獎不停！

時序進入年底，展現更名魄力，年末購物季優惠也正式開跑！此次由IKEA攜手京站推出滿額抽獎活動，自12月7日起至112年1月2日，持IKEA或京站會員卡，憑當日單筆消費滿1,500元發票，即可參加該品牌抽獎，好禮包含IKEA FORNUFTIG 空氣清淨機、ENEBY 藍芽喇叭、MATCHSPEL 電競椅等共233項好禮等你帶回家！

同時，人人有獎的集點活動也於12月7日正式開跑，凡消費者至新美河購物廣場指定店家完成任務，便可累積1點，集滿5點獲線上抽獎機會乙次，集滿10點，就能將IKEA帆布袋帶回家！只要於112年1月2日前完成任務，好禮拿不完！

京站小碧潭正值週年慶，12月12日前，凡Q卡友至指定櫃位，便可享滿5千送5百、家電單筆滿1萬送5百優惠；12月8日至12月12日至指定櫃位單筆消費滿2,500元，扣25點Q點，即可現抵250元！年末優惠「三」管齊發，這個週末，邀你一起到新美河購物廣場走走！