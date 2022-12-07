歡慶雙12檔期 全國電子推出超狂優惠合力抗通膨

甫跟雙11說再見，即將迎來同樣精彩的「雙12」優惠檔期，全國電子自今(8)日至13日推出為期6天特惠折扣，和您一起抗通膨。破盤下殺希望消費者用最划算價格購入理想商品，讓在雙11沒買夠、想要在年末汰舊換新的民眾好好把握這波機會。

歡慶雙12祭出家電最高狂降20000元、全館家電9折；滿額享１元放大術「+1元精選商品任你選」精品家電大方送；指定筆電／桌機68折起，再送限量幸運福箱抽IPHONE 14。綁定LINE會員後，還能天天抽最高2000元折價序號，現買現折，回饋更多。

秋冬裝空調是最佳時機，在全國電子則享有家電優惠外，還有「買空調即刻場勘安裝不用等」服務，2023年1月7日前綁定LINE好友並預約空調免費場勘，安裝完成將由LINE推播送出4000元折價序號，讓民眾過年除舊布新再去換購冰箱、洗衣機、空調、電視等大家電，迎接寒假贏在起跑點上準備筆電、電腦幫小朋友超前部署提升學習設備。

秋冬時節裝空調正是最佳時機，場勘安裝不用等，安裝完成再送4000。圖／全國電子提供

此外，空調原廠回饋最高8,000元，還有總統級空調精緻安裝及8年免費延長保固，周末再享環保集點獨家加碼10倍送，最高回饋2,000元。還可申請政府貨物稅減徵，最高退2,000元。

另外，生活中重要的三大家電優惠亦不缺席，指定冰箱／洗衣機75折起，再享5年免費延長保固，滿額還贈送獨家好禮；指定電視79折滿額享好禮多選一，有機會再拿小家電，這種省荷包的「買大送小」策略，全國電子則是首選。

雙12生活家電祭多款好康活動，時尚家電dyson周年慶指定商品62折起，快來入手時髦美型抗毛躁吹風機；這個冬天購入dyson三合一涼暖空氣清淨機，雙12活動不僅提供超殺優惠，登錄發票還有驚喜好禮送。溫馨感恩迎聖誕，12月象印年度品牌月讓您擁抱日本質感生活，買象印登錄抽好禮，購買象印全系列商品就有機會抱走PS5 賽車組合、象印電烤箱、象印快煮壺等好禮；12月31日前購買指定單品有禮成雙，不僅滿額送好禮再送全國電子折價券，精采好康千萬不要錯過。

《3C換新兔飛猛進》喜迎兔年，買筆電／桌機送限量幸運福箱（福箱市價1,688元含抽獎序號，最大獎抽iphone 14 128GB，市價27,900元，其他獎項為Apple watch S8，市價12,900元，全國電子LINE優惠券5000元、3000元、1000元等）買指定Intel® Core™ H系列處理器筆電，加碼送Mircosoft 365個人版；買指定Intel® Evo™ 筆電再享好禮雙重送；買Office Home2021家用版加購指定周邊，即享現折500元。

綁定全國電子LINE會員後，購買指定3C周邊商品滿1,000元送100點LINE POINTS、限額200名，還有寶可夢迷千萬別錯過的「Pokémon Apple大聯盟」，買指定ipad、Macbook、apple watch、三星平版搭配指定周邊商品抽寶可夢扭蛋。

3C換新兔飛猛進，綁定全國電子LINE會員後，購買指定3C周邊商品滿1,000元送100點LINE POINTS。圖／全國電子提供

除了每年雙11讓消費者們蓄勢待發搶便宜外，雙12的優惠也不容小覷！全國電子加碼與銀行共同推出「銀角零卡優惠」，自即日起至31日止，新會員結帳使用zingala銀角零卡，單筆滿10,000元(含)回饋1000元; 全會員消費滿30,000元(含)即可抽法國／日本北海道雙人來回機票。