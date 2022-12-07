Ionex光陽電動車 12/5起與知名美式賣場合作舉辦特賣

著名美式賣場於9月份推出Ionex 光陽電動車會員獨享特惠活動，整體銷售創下佳績。為慶祝Ionex 11月銷售破千台創歷史新高佳績，並緊抓年底12月份消費者搶搭政府補助期滿之購買商機，Ionex 光陽電動車再度與著名美式賣場合作，定12月5日至12月18日推出限時兩週的「會員特惠」品牌特展，特別嚴選Ionex日前推出的全新車款中，獲得消費者高詢問度的「最高續航力白牌」i-One Fly、擁有強烈外型與時控操駕的「暴龍系列」S6 Rex，以及首次進駐即引起搶購的旗艦車款「運動街跑」S7 ABS版。本次活動將於知名美式賣場全台共12間門市展開為期兩週的品牌限時特展，強調價格保證划算！

Ionex繼日前新車發表會推出四大車系、六款新機種引起市場廣大迴響，同時帶動11月銷售大爆發，更三度奪下電動機車市佔亞軍寶座！知名美式賣場也從中嚴選三款高規新機種，包括i-One Fly／Rex S6／S7 ABS版，提供會員獨家限時特惠。Ionex i-One Fly為市面上續航力最高的白牌電動機車，輕巧時尚的車身搭配雙顆電池供能，提供同級車款中最高180公里的續航力，不僅符合日常所有通勤及騎乘場景，更是消費者全新動能出行的最佳選擇、「暴龍系列」Rex S6則兼具陽剛外型與實用操駕的大動力電動機車，提供充沛扎實的動力，讓車主玩家們自由操駕在都市叢林之中；動力升級後的「運動街跑」S7 ABS版擁有7.6kW馬力，強力動能從0 km/h加速到50 km/h只要3.5秒，極速更達95 km/h。

【Ionex光陽電動車特賣會】活動詳情如下：

日期為12月5日至12月18日進駐。知名美式賣場全台共12間門市，包括：高雄店、北高雄(大順)店、台南店、嘉義店、台中店、北台中店、新竹店、桃園中壢店、中和店、內湖店、北投店、汐止店。