台中港酒店獻愛心 挹注公益迎聖誕

台中港酒店外觀。圖／台中港酒店提供

位於台中海線的「台中港酒店」，長期挹注公益活動，積極實踐公益與企業社會責任。今年以「耶誕有禮，幸福無比」為主題，攜手台灣兒童暨家庭扶助基金會北台中家扶中心，共同響應已邁入第二屆「點亮希望，傳愛計畫」，透過「聖誕許願卡」讓需要幫助的孩童們許下願望，由台中港酒店扮演聖誕老公公角色，為需要的孩童達成願望。除了日常需求的文具背包，休閒用的羽球拍、藍芽音響及行動電源等，全方位照顧到每一位需要的孩童，期盼藉由此活動傳遞正面能量與溫暖，用愛點亮希望，攜手邁向幸福的2023年。

「耶誕有禮，幸福無比」北歐聖誕樹為飯店超人氣拍照景點。圖／台中港酒店提供

台中港酒店為呼應「耶誕有禮，幸福無比」主題，今年聖誕樹風格設計以冷霧色調呈現高雅北歐風格，像極了冬季雪花紛飛與唯美冷光灑落的樣子，樹上一顆顆閃閃動人的亮球，散發出著閃耀的光茫，與聖誕樹下祝福滿滿的禮物盒相輝映。象徵每一位貴賓與家扶中心孩童的願望即將實現。有如身歷其境的聖誕節布置，紛紛吸引旅客駐足朝聖，成為飯店超人氣新拍照景點。

即日起至12月31日，FAN世界DIY優惠NT$99(原價NT$150)。圖／台中港酒店提供

精彩活動不間斷，為增進與旅客的互動性與趣味性，至12月31日，以「耶誕有禮‧許願這裡」、「耶誕有禮‧歡樂無比」、「耶誕有禮‧優惠有你」主題推出系列活動，活動期間於粉絲專頁貼文，公開分享按讚並於留言處完成指定留言並標註三位好友，即可參加抽獎活動。於12月24日平安夜當天下午3點於飯店大廳熱鬧舉辦「耶誕有禮‧市集開啟」，豐富精采在地特色市集活動；傍晚時分更有美妙「耶誕有禮‧美聲來襲」報佳音。期間限定推出手做聖誕花圈DIY活動，邀請民眾共度愉快佳節，創造難忘美好回憶。

「點亮希望，傳愛計畫」聖誕許願卡。圖／台中港酒店提供

台中港酒店官網：www.tchhotel.com。