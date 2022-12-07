年終最歡樂的聖誕趴就在「清水那方」、「向海那漾」

一年匆匆過去，2022來到年末，也意味著令人期待禮物與團聚的歡樂佳節-聖誕節，即將到來！台中《向海那漾》、彰化《清水那方》豪華露營區把握年末與大家分享歡樂的機會，將舉辦聖誕驚喜趴踢，直接把電影裡的西方聖誕節氣氛搬到園區內，不用飛到歐美，也能享受最對味的聖誕佳節。

活動期間，《向海那漾》、《清水那方》園區將精心佈置成充滿佳節氣氛的濱海秘境與森林樂園，讓大小朋友一進到園區，便能被滿滿氣氛感染。夜晚，更安排樂團駐唱，營造聖誕節的熱鬧氣氛，讓遊客們能將歡樂一同分享。晚餐部分因應聖誕節，把國外的烤全雞傳統，送到遊客的餐桌前，由主廚現切烤全雞服務，讓人不只有口福，更享有眼福。

業者把國外的烤全雞傳統，送到遊客的餐桌前，由主廚現切烤全雞服務，色香味兼具。圖/ 業者提供

聖誕節最重要的送禮傳統，《向海那漾》、《清水那方》當然不會忘，將特別準備驚喜禮，員工化身聖誕特派員，在帳篷前掛上充滿期待的聖誕襪，讓遊客一覺醒來就可以收到獨一無二的驚喜好禮！好禮不只如此，只要在園區內拍照打卡聖誕美照，更送上小禮物。一系列的活動安排，就是為讓遊客擁有最聖誕的開心與體驗！

《向海那漾》園區夜景。圖/業者提供

繼萬聖節，《向海那漾》、《清水那方》再次聯手打造聖誕活動，與遊客同歡，今年聖誕佳節就來點不一樣的吧，來到《向海那漾》、《清水那方》享受佳節，沈浸在聖誕幸福美好的氣氛裡。活動期間為2022年12月23日到12月25日，不要錯過了！

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