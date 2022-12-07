冰點空調延長全機保固 逆勢刺激暖冬新商機

過去「買冷氣」多半出現在炎熱的夏天，但隨著不斷變化的氣候，愈來愈多精打細算的消費者轉向在非旺季時選購冷氣機，除了價格較低外，還多了「安裝免久等」、「享好禮」等附加價值。榮獲MIT台灣金選獎微笑標章的「冰點空調」也抓準這波秋冬購機紅利，順勢推出買冰點變頻全系列冷氣即享好禮四選一優惠，以及購買指定機種再加碼延長全機七年保固等大利多，企圖逆勢刺激暖冬新商機。

「冰點空調」與日系頂級機種並駕齊驅，榮獲「MIT微笑產品金選」獎。圖／冰點空調提供

「冰點空調」在空調這個充分競爭的市場中，對許多民眾來說或許是一個全新品牌，但其實冰點已在台成立35年，初期從事進口日本分離式冷氣機在台銷售，直到1992年才正式創立「冰點FROST」自有品牌。為了打造護城河，讓冷氣機不單只是家電產品，冰點注重技術本位，完成壁掛式、天吊式、吊隱式、嵌入式冰水送風機的開發，旗下全系列家用冷氣合計達300多種機型，在功能與能力上力求全方位的完整性，也使冰點成為台灣本土空調業中，唯一自行研發出變頻空調技術之專家。

冰點空調團隊表示，我們不僅在製造、研發上，配合E化所需，開發出相對應搭配平台，面對用戶實際的需求缺口，像是提升客戶居家裝潢美觀性的冰點專利內置排水器；同時更符合時勢所趨，透過用戶的心態去捕捉用戶價值，以此商業模式奠定了厚實基礎。並與日系頂級機種並駕齊驅，榮獲「MIT微笑產品金選」獎，這對以「台灣人的空調品牌」為職志的冰點而言，更是一個重要的里程碑。

冰點冷氣產品唯一授權「神寶運籌服務有限公司」進行售後服務，可透過線上報修系統，保障服務權益。。圖／冰點空調提供

至於買冷氣最重要、也是消費者最關心的產品售後服務，冰點空調團隊表示，全系列變頻機種全機台灣製造，零組件自製率高且持續生產中，冷氣用上10年、15年也不會缺零件缺料，不會變成冷氣孤兒。而原先原廠提供全機3年、基板7年、壓縮機10年的保固服務，即日起至年底，全機保固更加碼延長至7年。此外，冰點專業、負責、有效率、服務經銷據點遍佈全國各縣市的服務團隊，也積攢不少用戶體驗好口碑。不過也提醒消費者，冰點冷氣產品唯一授權「神寶運籌服務有限公司」進行售後服務，可透過線上(https://www.bingdian.com.tw/)報修系統，保障服務權益。