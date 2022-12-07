福爾摩莎集團聖誕年終禮！兩大品牌克拉比 & 凱特蓮堡一次呈獻

聖誕節與跨年的到來，你是否已經選好了跟好友們一起慶祝的開趴用酒呢？福爾摩莎集團於2022年終前將兩個超高C/P值的品牌「克拉比〈Crabbie〉單一麥芽威士忌」及「凱特蓮堡〈Katlenburger〉果漾氣泡酒」引進台灣，相信這兩個以時尚討喜包裝、輕鬆易飲好喝好調，價格又漂亮的新「潮」品牌絕對能為每個人的歡樂時刻加分。

業者表示，打破大家對單一麥芽威士忌的刻板印象，「克拉比單一麥芽威士忌」帶你回歸飲酒最初的本質：輕鬆愜意，想喝就喝，怎麼喝都好喝。克拉比單一麥芽威士忌來自歷史已近200年的英國老牌，由英國的烈酒品牌公司Halewood Artisanal Spirits重新打造Crabbie Single Malt Whisky，並在愛丁堡重建酒廠, 即將於2023年開始正式生產。克拉比威士忌曾是19世紀知名調和威士忌品牌，主理人John Crabbie不僅是生意人還是一位傳奇製酒師，在有生之年推出了新的薑酒、甜琴酒與利口酒，在他手上風味的平衡跟品質的穩定都得到了飛躍性的提升，他更以其薑汁利口酒與威士忌調飲聞名。

創造單一麥芽威士忌新經典的「克拉比（Crabbie）」，帶有甜甜的香草加上新鮮水果風味，以及充滿活力的柑橘香，尾韻醇厚。適合用來調製長飲型調酒和現代威士忌這兩種雞尾酒，也非常適合加入薑汁汽水享用。業者提供

這款以創辦人命名的「克拉比Yardhead單一麥芽威士忌」，酒的配方源自於John Crabbie所做出的第一款在愛丁堡蒸餾並熟成的威士忌，將源自於蘇格蘭高地蒸餾技術產出的新酒放入波本桶熟成，帶有甜甜的香草加上新鮮水果風味，以及充滿活力的柑橘香，尾韻醇厚。非常適合用來調製長飲型調酒和現代威士忌這兩種雞尾酒，也非常適合加入薑汁汽水享用。Yardhead試圖打破常規，一改大眾對單一麥芽的認知：毫不做作，帶點慵懶的感覺。想喝就喝，也適合派對中直接調製大缸Punch與大家同樂。推出以來已經連續三年〈2019-2021〉在舊金山世界烈酒競賽中得到金牌肯定。

另外，讓人從心裡甜出來的果漾氣泡酒「凱特蓮堡（Katlenburger）」，是來自於德國的凱特蓮堡酒廠，由Willy Demuth在1925年創立，原本專精於天然果汁事業，在偶然中進行酒桶發酵，開始致力於水果口味的氣泡酒釀製。1927年成功釀出首款草莓口味的氣泡酒大受歡迎，激勵了Demuth家族繼續研發更多不同水果為原料的果漾氣泡酒。他們自詡為「Fruchtweinmacher」〈意即水果酒的釀造者〉，目的在保留固有家族傳統及身份認同，同時保有現代化與創新。

獲得德國農會頒發的DLG品質永續獎最高榮譽、紅點設計獎以及雞尾酒設計獎的「凱特蓮堡（Katlenburger）果漾氣泡酒」，入口甜而不膩並帶有繽紛香氣的鮮甜口感帶給你甜美的品飲享受；8.3%ABV的酒精度，將帶給飲用者微醺的自在歡愉享受。業者提供

「凱特蓮堡（Katlenburger）」果漾氣泡酒結合趨勢與傳統持續在德國水果酒市場居於領導地位。是以天然果汁為原料，並得到德國農會頒發的DLG品質永續獎最高榮譽、紅點設計獎以及雞尾酒設計獎的新世代水果氣泡酒。本次福爾摩莎引進台灣的為凱特蓮堡酒廠目前最受歡迎的「芒果風味」以及「粉紅葡萄柚風味」兩款果漾氣泡酒，天然果汁的誘人色澤讓人一看就食指大動，入口甜而不膩並帶有繽紛香氣的鮮甜口感帶給你甜美的品飲享受；8.3%ABV的酒精度帶給飲用者微醺的自在歡愉，創造出無拘無束的感官體驗，堪稱是閨密聚會的最佳選擇。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)