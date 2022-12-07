崑山科大視訊系展現專業能量 潮臺南原民時尚秀擔綱影像記錄

文/葉圳轍

台南的大型時尚活動「2022潮台南－遇見：原住民族人間國寶跨界時尚秀」，日前在台南市美術館二館舉行，崑山科技大學視訊傳播設計系（簡稱視訊系）肩負該活動的影像拍製任務，25名師生共同展現影視專業，透過動態、平面影像拍攝，以及活動前後台全程紀錄及重要人物訪談等，重溫時尚秀的精彩與感動。

該時尚秀影像記錄，由崑山科大視訊系主任胡佩芸籌組5位老師及20位學生共同執行，挑戰高難度拍攝；因應臺南美術二館的特殊高低錯落的地景，考量模特兒戶外走秀伸展台高低差與多處轉角轉彎，如何決定攝影機的位置與角度就是項考驗，為確保呈現模特兒最好的角度且攝影人員不會穿幫入鏡，拍攝團隊事先取得場地空間平面配置圖，瞭解整個活動的前後台流程，再於正式活動進行3次實地場勘、演練試拍。

此外，因該區為禁航區，無法出動空拍機，故採用自有八公尺大型搖臂設備，俯角拍攝全景畫面，呈現模特兒全場走秀的即視感，同時架設八台攝影機掌握每刻精彩畫面，並由徐東翔老師與學生聯手擔任導播，即時切換調度攝影師的最佳鏡頭。徐東翔老師表示，學生以往拍戲或做節目時，通常會依據拍攝腳本需求，重複拍攝多個畫面，但此次大型戶外活動，只有一次的機會而且不能重來，如何在短時間內找到好的影像構圖並清楚對焦，考驗著師生臨場應變的專業能力。

崑山科大視訊系出動自有八公尺大型搖臂設備，俯角拍攝全景畫面。圖/崑山科大提供

崑山視訊系主任胡佩芸表示，「台上一分鐘、台下十年功」來形容該系的工作最適合不過了；除了記錄前場走秀的精彩畫面，幕後的諸多專業準備亦是本次影片重點之一，負責後台拍攝與人物訪談的林皓申老師提到，後台的拍攝常更考驗著攝影師的調度應變能力，看似枝微末節卻可能是動人花絮，一場成功的活動是由很多人共同辛苦成就的，影像正好能完整記錄專業團隊的歷程。

胡佩芸指出，該活動拍攝現場雖然面臨很多緊急應變狀況，但是學生表現出極具默契的職務分工與互補，主要是因為系上課程設計本就包含攝影棚節目的錄製，以及劇情片演員走位模式等，此次活動正好將兩種專業養成結合在一起，在邏輯上不是太困難。此外，該系學生實習場域多為影視公司、拍攝劇組或是器材設備公司，早已熟悉業界的作法，每個職位的本分與功能都駕輕就熟，並內化為專業表現的一部分。

大型時尚秀考驗考驗著師生臨場應變的專業能力;圖為崑山視傳系師生於現場拍攝實景。圖/崑山科大提供

胡佩芸說，該系支援外部不同產業的大型活動的視訊拍攝，也能逐步建構出標準工作流程，轉化於老師們實務教學，更重要的是，低年級的同學會跟著學長學姐拍攝應屆畢業生作品，是一個實務觀摩與傳承技術的好機會。

參與拍攝的同學表示，大型活動現場的即時性與應變度，很刺激也很有臨場感，有時候老師一個眼神或口令，就急忙拿起攝影機直奔取景，考驗團隊的分工默契，當天夥伴們都各司其職，是很棒的協力經驗，不僅可以近身觀察到流行時尚產業的工作流程，以及他們對於服飾配件、儀態、走位等專業的細微要求，這次也讓學生了解到，要先看重自己的專業，才會讓別人也看重自己。