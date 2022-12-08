第五屆商車界奧斯卡 「FUSO HERO風雲英雄榜」昂首前航

商車英雄齊聚榮耀殿堂

商用車年度盛事-「FUSO HERO 風雲英雄榜」今年堂堂邁入第五屆！為了感謝並表揚引領台灣經濟揚帆前行的運輸英雄們，DTAT每年皆精心籌辦系列活動，不僅連年盛事獨具巧思，更秉持著不斷創新的理念、時時關注台灣社會脈動，每年皆透過不同的獎項設計及主題企劃，持續肯定各領域的商車英雄們為台灣打拼進，是故五年來更擁有了商車界奧斯卡典禮之美名！

中小企業或自行創業的「引領藍海組」得獎者 (左7為台灣戴姆勒亞洲商車執行長朴正祐)。圖／業者提供

今年「FUSO HERO 風雲英雄榜」頒獎典禮特別選在台南安平「福爾摩沙遊艇酒店」舉辦，現場打造宛如貨櫃碼頭般實境舞台，並以象徵破浪前行的「引領成就（FUSO LEADS）」主題意象，寓意只要懷抱夢想、勇於挑戰，即使在風雨中也能昂首前航，並藉此鼓勵FUSO HERO運輸英雄們成就掌握在己！

「FUSO HERO 風雲英雄榜」從2018年起逐年累積在運輸界的聲量與影響力，今年一共募集到236組的FUSO車主參選及動人故事、累積了307萬的投票數，可見FUSO運輸英雄在辛勤工作之餘亦不吝分享過程中的感動故事，並維持相當高的參與度及活動熱忱。為了讓這群為台灣經濟默默貢獻的英雄們能被更多人看見，除了每年招募創業或經營事業有成的「引領卓越組」之外，今年特別規劃中小企業或自行創業的「引領藍海組」，以及在家庭與工作皆扮演重要角色的女性所規劃的「引領女力組」，透過不同面向的用車故事，讓更多的FUSO HERO在社會上發光發熱的事蹟，成為鼓舞所有運輸從業人員的正能量。

為家庭與工作皆扮演重要角色的女性所規劃的「引領女力組」得獎者 (左4為台灣戴姆勒亞洲商車董事長林純姬)。圖／業者提供

組別多元競爭激烈 冠軍得主實至名歸

本屆「FUSO HERO 風雲英雄榜」的競賽項目分別為「引領卓越」、「引領藍海」、「引領女力」、「最佳人氣」四個組別，透過激烈的網路票選及專業評審團的仔細討論後終於底定各組別的得獎名單：

「引領卓越組」冠軍-順陞交通有限公司黃信嘉。

「引領藍海組」冠軍-羿泰交通有限公司 湯金龍。

「引領女力組」冠軍-新航通運有限公司劉玫伶。

另外本屆「最佳人氣獎」得主：

/第一名：順陞交通有限公司黃信嘉，共榮獲194,570票；他亦是「引領卓越」組冠軍。

/第二名：新航通運有限公司劉玫伶，共榮獲130,826票，她亦是「引領女力」組冠軍。

/第三名：林建辰，共榮獲97,302票。

「FUSO HERO 風雲英雄榜」頒獎典禮向來以氣勢磅礡著稱，今年晚宴開場請來跨界小提琴演奏家康妮媚為活動揭開序幕，在激昂的樂音演奏中，30位FUSO HERO踏上尊榮紅毯，宛如來到國際級頒獎會場！期間隨著頒獎活動的進行，由國際冠軍魔術師陳日昇帶來魔幻的娛樂表演，讓30位FUSO HERO成為榮耀焦點，共創經典回憶！

活動壓軸則請到紅遍海內外的知名搖滾樂團–動力火車，為整場活動掀起最終高潮，在志琳及秋興極具爆發力的演唱中，帶來一首首膾炙人口的經典曲目High翻全場。不僅如此，動力火車也在會中分享他們敬業「行駛」25年的心路歷程，縱使演藝路上挑戰不斷，憑藉著對歌唱的熱愛，初心依舊、奮力向前，夢想終能成真。而這樣的真情故事，也鼓勵了現場為台灣持續轉動的運輸英雄們，在未來的路上持續昂首前航！