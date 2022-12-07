LISA化身霓光女王與起瓦士聯手推出「CHIVAS REGAL 18年x LISA 限量版」

擁有威士忌「蘇格蘭王子」美稱CHIVAS REGAL起瓦士，與全球品牌代言人 #LISA 聯手推出「CHIVAS 18xLISA限量版」，華麗不羈的設計顛覆高年份威士忌的傳統想像。有著人間芭比美譽的LISA將染著CHIVAS 18年馥郁的水果芬芳與迷人的太妃糖香氣，融合在聯名款的設計概念之中，帶上她最愛的五芒星圖騰及霓光粉紅的LISA標誌簽名，獨一無二的「CHIVAS 18 年x LISA限量版」翩然誕生。

業者表示，本著蘇格蘭威士忌的傳統根源，注入最不安分的創新靈魂，「威士忌王子」起瓦士，叛逆的讓人著迷。1843年深獲維多利亞女皇青睞，欽點為皇室御用，而征服歐洲貴族。1909年更創立世界首款25 年調和威士忌，就此奠定奢華威士忌地位。在起瓦士的世紀裡，無數英皇獎章、國際酒類獎牌都未曾停止。「CHIVAS REGAL起瓦士18年蘇格蘭威士忌」，結合了兩種特殊且優質的Speyside斯貝賽威士忌。其一運用來自蘇格蘭高地最古老的蒸餾廠所產出的Strathisla單一麥芽18年威士忌，被認為有著完美均衡、具果香的特色，令人十分著迷。另一款則是受到鑑賞家追捧，呈現獨特個性及優雅的花香味的Longmorn單一麥芽威士忌，入口後的豐富層次餘味使人回味無窮；每一滴起瓦士18皆揉合奶油太妃之甘、黑巧克力之香、杏仁肉桂之潤及柑橘花果之醇，調和88種馥郁層次，演繹出風靡全球的起瓦士18年絕世風味。

獨一無二的「CHIVAS 18 年x LISA限量版」撩起的不只是獨愛威士忌的味蕾，而是你潛在不羈的時尚靈魂。每一滴起瓦士18皆揉合了奶油太妃之甘、黑巧克力之香、杏仁肉桂之潤及柑橘花果之醇，調和出88種馥郁層次，演繹出風靡全球的絕世風味。業者提供

「CHIVAS 18年x LISA限量版」大膽的粉紅霓光貫穿在外盒及精緻的酒標設計中，帶出威士忌王子的華麗本色；將LISA最愛的五芒星，18K鍍金的材質製成聯名Chocker 頸鍊，成為此款高年份威士忌最絢麗搶眼的時尚設計。Chivas X LISA聯名頸鍊，亦可化身為隨身造型配件，展現自我個性。「CHIVAS 18年x LISA限量版」撩起的不只是獨愛威士忌的味蕾，而是你潛在不羈的時尚靈魂。聯名款的外盒設計，以品牌經典標誌串連LISA喜愛的五芒星圖騰，結合成獨一無二的連續圖騰，以絲綢般光滑亮麗的尊爵藍為底，映襯LISA帥氣的螢光粉色簽名，凸顯CHIVAS REGAL與LISA 自帶光芒的貴族氣勢。

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