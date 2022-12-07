台達創辦人鄭崇華出書 「利他」、「永續」影響力持續擴大

鄭創辦人堅持做「對社會有價值的事」，使台達成為「被社會所需的企業」

台達創辦人鄭崇華被媒體界推崇為台灣第一位企業環保長及台灣科技教父，持續關注環保節能與地球環境的永續議題，並強調「企業不能只顧眼前利益，要放眼未來」，帶領台達成為全球提供電源管理與散熱解決方案的領導品牌。天下文化將鄭創辦人堅持初心的企業經營理念與集結過去30年對外演講集錦，於12月6日舉辦《利他的力量》與《鄭崇華演講集》新書發表會，並同步舉辦兩場小型論壇，呼應台達長期在環境教育、公益關懷的努力，現場250席座位滿座，讓「利他」、「永續」的影響力持續擴大。

繼2010年第一本個人自傳《實在的力量》出版，引起廣大迴響後，鄭崇華睽違12年再推出《利他的力量》與《鄭崇華演講集》，分享台達於近年轉型成長的進程，包括發展實際的節能解決方案，同時透過人才培育、能源教育、綠建築、線上教育課程，積極實踐社會參與。台達也連15度參與聯合國氣候會議，喚起大眾關心氣候變遷，期盼可以為減緩全球暖化盡一份力。他不改初心地表示，「感謝天下文化的邀請，讓我透過這兩本書記錄台達這幾年的成長過程和關鍵轉折。從我創業以來，一直認為企業對周遭的環境必須要負起責任，為社會提供一些最好的科技跟解決方案，所以台達長年一直鼓勵同仁提高能源使用的效率，讓客戶使用這些東西可以更節省能源，對環境有正面效益的產品。這些年台達不斷研發新技術，包含電動車充電、儲能系統，持續打造綠建築推廣節能，希望貢獻自己的核心技術和周邊資源，替未來世代提供沃土和養分，打造更好的社會跟環境給下一代。」

《利他的力量》與《鄭崇華演講集》新書發表會，讓「利他」、「永續」的影響力持續擴大。

遠見．天下文化出版社創辦人高希均教授開場致詞說，今天臺灣之所以能夠在國際上受到尊敬，甚至於避免臺海危機，是因為我們有台達電等優質企業，我們不僅要建立一個知識經濟發展的社會，更要建立一個兩岸和平的社會。天下文化發行人王力行女士也指出，鄭創辦人是一位很了不起的君子，所以我們在2016年遠見華人精英高峰會上，首次頒發的君子企業家獎就是給鄭創辦人。高教授、王發行人也與鄭創辦人一起新書對談，聊到創辦台達的兩大動力 – 對環保和員工的重視，並提到台達的企業文化，鄭創辦人侃侃而談表示，他從小是一個流亡學生，在台畢業以後投身工業界。台達從一個15人的小工廠，一步一腳印成長茁壯，至2021年慶祝50周年，他要感謝台達員工的奉獻，沒有他們，就沒有台達，因此書中也記錄和台達員工打拚的故事，希望讓大家記得他們的奉獻與對工作的熱忱。

新書發表會上也舉辦兩場主題論壇，聚焦台達在環境教育、公益關懷的「利他」作為。首場主題為「深植永續」，邀請九典聯合建築師事務所建築師郭英釗、台灣大學漁業科學研究所副教授柯佳吟、資誠會計師事務所所長周建宏，分享綠建築節能、海洋永續議題等台達長期關注投入的氣候行動；第二場主題為「教育傳承」，邀請DeltaMOOCx計畫主持人暨清華大學講座教授彭宗平、亞洲大學校長蔡進發和台達泰北僑生獎學金計畫李國強共同與談，了解台達透過獎助學金和進修機會，不遺餘力培育人才，打造綠色未來。

《利他的力量》是台達鄭崇華創辦人從人生點滴萃取而成的經營哲學，全書以初心、務實、精進、利他貫穿，揭示台達從供應電視機零組件的小工廠躍昇成為全球電源管理龍頭的能量來源，並可一探近年台達擴張事業版圖的關鍵事件，包含機電事業群成軍邁步自動化與智能製造、迎向電動車時代、探索樓宇自動化新商機、掌握綠能商機等，成功由零組件供應商轉型為系統整合方案的提供者。同時以台達電子文教基金會關注環境與教育，設獎學金、辦講座、捐建綠建築、成立台達磨課師（DeltaMOOCx），多方培育人才創造善循環，實踐永續致力成為世界級公民，為社會帶來利他的力量；《鄭崇華演講集》則集結過去30年來鄭崇華對外演講集錦，收錄自1993年迄今的重要演講稿，內容涵蓋鄭創辦人的成長與求學歷程，因著鄭創辦人堅持做「對社會有價值的事」，使台達成為「被社會所需的企業」。