Noodoe 拓廣科技 創造山林電車友善環境

Noodoe 拓廣科技與位於花蓮的以合金寨聯手， 帶領民眾走入純淨山林不再擔心里程焦慮

目前國內電動車數量累計約近 3 萬輛，根據交通部統計，2030年台灣將累積逾 51.9 萬輛電動小客車，至於電動車掛牌數量最多的前六大縣市，依序分別是台北市、台中市、新北市、桃園市、高雄市、台南市，而市區充電通常不是車主最擔心的事。

擁有整座山的民宿 — 以合金寨

民宿主理人－王雲清女仕認爲，花蓮是台灣的最後一塊淨土，也因為愛台灣只願「島內移民」，選擇從繁華的市區來到花蓮生活。落地生活更了解花蓮後，決定打造一間花蓮獨有的民宿。

王雲清以丈夫之名作為靈感來源，用「以合」兩字作為民宿的起源，期許「合」字能為任何事帶來福氣及和氣。她深深認為這片山與土地，未來不只是一個莊園或是單純留宿之處，更是能注入許多原始、自然元素的民宿，便命名這座於米棧山嶺間的民宿為「以合金寨」。以合金寨的房客可以盡情享受整片山、體驗射箭，並設有馬廄提供野騎行程。以合金寨也有專屬自己的農場、果園與自家小農種植咖啡，提供純果汁和手工烘焙咖啡，給房客多種客製化甜點與下午茶。

以合金寨主理人特別為 Noodoe 充電樁，裝設專用小燈，讓充電體驗變得更加溫馨。圖/業者提供

認知「充電」這件事

當Tesla崛起，王雲清便注意到，充電軟體的應用比起充電硬體更為重要，所以在涉略充電品牌時把標準門檻提高。她認為：「電動車，未來只會多不會少，而我只需要智慧與自動化管理。若能簡單使用雲端後台，隨時因應我的需求來控管我多個充電樁，那就是我選擇」。

她也接著說到判斷合作的關鍵：「因為 Noodoe 已與許多國內、外業者合作，在國外的實戰經驗足夠，並且在物聯網產業深耕許久，不是一般突然興起要做充電站的業者，也專注開發「真正」的使用者友善體驗。」選擇 Noodoe EV 讓她覺得十分有信任感，因此決定增設電動車之充電站。

王雲清表示：「許多房客很喜歡這裡的環境訂了房，但也因為附近無充電站而退房，後來發現有新設 Noodoe EV 充電站，又選擇訂回房間。」能成功免除旅客之里程焦慮，在經營民宿及為花蓮自然生態增添一份使命及成就感，讓她非常快樂。即使去太魯閣國家公園、鯉魚潭、慕谷慕魚等風景區，電動車主歸賦亦不必顧慮愛車電量問題。

Noodoe EV在軟硬體、使用者UI、UX研發上，有著極具人性化的體驗，讓車主或是場域主的充電體驗變得更簡單，其中：「掃描 QR code、點擊付款，充電支付」讓充電流程不到5秒鐘，過程甚至不需下載APP，讓使用者免於繁雜的下載、註冊、會員流程，就可使用的充電服務。圖/業者提供

電動車主入住驚喜 — 以合金寨有機彩色蛋

為慶祝以合金寨增設 Noodoe EV 充電設備，民宿主理人特別鼓勵 EV 車主遊歷花蓮享受無後顧之憂的低碳生活。即日起，只要 EV 車主蒞臨以合金寨住房，將贈送一盒「有機彩色硬殼雞蛋」。

以合金寨－天然有機認證彩色雞蛋，飼養的雞蛋是獨特的彩色硬殼雞蛋，擁有純有機認證，讓注重養生的房客，可以吃到更好的純天然料理，生心靈富足，亦是最特別的「充電」之旅。圖/業者提供

活動期間：即日起至 2/28/2022

活動辦法：於以合金寨預約 Noodoe 充電

活動獎品：以合金寨農園飼養天然有機認證彩色雞蛋乙盒

活動詳情：歡迎洽詢以合金寨 https://www.yihe.tw/