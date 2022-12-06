陸府基金會【心・流】-鄭麗雲個展

不忘初心，方得始終－師法自然的線性美學

陸府生活美學教育基金會2022年度第三檔主展【心・流】Flow of Life – 鄭麗雲個展，自2022年11月27日起至2023年3月25日，於陸府植深館盛大展出！【心・流】是旅美畫家鄭麗雲 (Leigh L. Wen) 回歸40年藝術創作本體的大型個展，本次展出近40件新舊作品，以她最獨特、最一貫的線性語彙，透過地、氣、火、水四大元素不同的形象特質，與個人生命發展的內在精神出發，探索自然與文明緊密的連動關係，呼喚人們以博愛包容的柔性胸懷，共同來面對人類生存課題。

展覽名稱【心・流】靈感來自匈牙利心理學家米哈里．契克森米哈伊（Mihaly Csikszentmihalyi）所提出的心流理論，意指人在極度專注下從事當前活動，會有一種忘卻時間、愉悅欣喜的最佳體驗，同時發揮高度創造力與效率。以此為名象徵藝術家鄭麗雲將藝術創作視為面對生活中各種挑戰的避風港以及過程中獲得快樂、滿足的能量泉源。

本次展出藝術家鄭麗雲自2000年迄今新舊作品，包括早期以不同節奏的律動感與黑白單色調純粹表現的版畫作品，大尺幅創作《(水)海光粼粼II》、以造型特殊的圓形簍空展牆呈現展場透視感，與植深館庭園綠意相互映襯的《牡丹IV》；《盛花》系列創作靈感則取自生活中長時間親手栽種的花卉植物，刻繪不同花朵獨特的生命樣態和象徵意義，首次以鋁板、不銹鋼烤漆為媒材，讓作品得以不畏風雨，結合室外的自然元素，展出於綠意盎然的生態庭園。

鄭麗雲個展《地、氣、水、火》系列透過四大元素不同的形象特質。圖/陸府基金會提供

看似亙古不變的自然景觀在人類的開發下產生巨變，全球暖化、海平面上升、野火肆虐、冰川融化、動植物瀕臨麵絕，衝擊人類各層面的生存境況下，藝術家鄭麗雲藉由藝術傳達對自然的崇敬與關注，創作出《仲夏晨光VII》、《世界地圖》以及以東方精神和個人的生活體驗加以詮釋表達東方美學「玄」、「寂」的意象，以及西方繪畫的光色印象與時間的概念。使「地、氣、火、水」四大元素，如同大自然的繁衍生生不息般，以被覺知和感動的樣態顯現在觀眾眼前。

【藝術家鄭麗雲】

出生臺灣台北縣鶯歌鎮，定居美國近40年，1984年畢業於華盛頓州立大學（B.F.A.），紐約州立大學1985年藝術碩士 ( M.A.) 及 1994 年美術碩士 (M. F. A.) 。之後在 1996年成立私人工作室座落於美國紐約市雀兒喜至今，由於作畫時意外從鷹架掉落，因而回台灣做脊椎手術，於是在2016年於臺北成立第二個工作室。

從事專業繪畫40多年，1980年在香港被列選國際亞洲十大傑出才藝青年，1983年遠渡重洋到美國留學 。1998年被選為紐約州榮譽藝術家、1999與2005年美國傑克森帕洛克基金會（Pollock-Krasner Foundation Inc.）藝術家研究獎章、1997年與 2000年紐約藝術基金會（NYFA, NEA）藝術家聯盟獎得主、 2001年義大利佛羅倫斯雙年展“Lo-renzo II Magnifico” 米提其獎章(Medici Award)、更於2005年應美國第一夫人蘿拉 • 布希（Laura Bush）之邀，參訪白宮為餐宴貴賓，以及美國國務院藝術大使館計畫鮑爾（ Colin Powell）國務卿主持的國際藝術高峰會議貴賓。 2012 年台灣玉山銀行玉山獎得主、2016 年 Häagen-Dazs 冰淇淋限定商品形象代言人，2019 年為台灣肺病防治基金會的代言人。

目前在世界各國的美術館公共空間以及私人收藏超過500多件。其中包括：美國巴特勒美術館、美國紐約州立美術館、美國威斯康辛美術館、匈牙利布、達佩斯、美國Johnson & Johnson強生和強生、美國和加拿大巴克列國際銀行總部Barclays Capital Bank 、 NEA 美國國家文藝基金會、國立臺灣美術館、國立臺灣藝術大學，及臺灣高雄市立美術館及其他公共及私人單位。

【關於陸府生活美學教育基金會】

陸府生活美學教育基金會成立於2012年，對於「生態、生活、生命」的熱忱與關懷，我們藉由推廣活動及跨界合作，分享圍繞在永續生態、藝術人文、跨齡交流的多元題材，傳遞愛護地球生命、尊重生態環境、培養藝術美學的理念，並盼助益於世代對話及文化傳承。透過與國內外藝術家、藝文機構、生態保護及教育團體合作，定期舉辦展覽、講座、體驗活動及公益贊助，承蒙產業、學術、藝文界的共同支持，深度參與當代美學的探究、哲學議題與生態護育行動，實踐社會回饋。

【展覽資訊】

展覽名稱 | 【心・流】Flow of Life -鄭麗雲個展

展覽時間 | 2022年11月27日至2023年3月25日

展覽地點 | 陸府植深館 (臺中市南屯區公益路二段789號)

開放時間 | 週二至週日10:00-18:00、週一休展（參觀採預約制，國定假日照常開放）

展覽與系列活動資訊請參閱陸府基金會官網：https://www.live-forever.com.tw/exhibition.php