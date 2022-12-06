余宗柏故事館開幕記者會暨新書發表會

「余宗柏故事館」位於玩味蕃樂園，民眾從二樓的「50年代文創館」進入參觀，首先穿越「時光隧道」，重返余宗柏的人生起點，1933年的宜蘭五結農家。館方除特別陳列他的個人奮鬥史大事紀外，同時對照台灣、國際的重大事件，見證在時代巨輪推進下，他面對困境從不向命運低頭，一步步開展事業的精神。

宗泰食品集團創辦人-余宗柏先生，在其事業成功下仍不忘回饋鄉里、濟助弱勢，2009年成立「財團法人宗泰文化藝術基金會」，同時維護地方文化、帶動地方創生。2012年，八十歲的他正式退休，將宗泰食品集團及旗下阿美小米文化館、阿美釋迦麻糬館、七星柴魚博物館以及玩味蕃樂園四大事業體，交棒自己的兒女們打理，跟隨妻子在慈濟基金會同心投身社會公益，並持續出書立傳、提點後輩，活出生命的另一個從容的巔峰。

「余宗柏故事館」是在玩味蕃樂園二樓故事館的基礎上再擴充，2020年7月開始籌劃、裝修，2021年11月完工試營運，今年12月正式揭牌，收費參觀。占地二百坪的展場裡，精心還原1933年至今，余宗柏商場之路上的每一個重要「戰場」，包括摩登的五結撞球間、宗柏冰果室，花蓮金山旅社前的李阿卡擔、包山包海的宗柏山海產行，以及德安廠生產線，讓民眾見證他的奮鬥身影，也回味台灣古早味生活。同時陳列許多古早器物、他的私人收藏品以及宗泰食品集團創業以來的許多珍貴資材、產品包裝等，更公開展示他成長過程的重要影像，以及個人生平大事紀年表。互動區有「小小高爾夫」、「廟埕」、「二年二班」和「旋轉木馬」，以及文創商品區還原他的辦公室與其人形立牌，民眾可以自由入座，拍照留念。

［吾生有涯 知無涯］一書記錄了余宗柏先生的人生歷程，可以說是現今年輕人成家立業的活字典，宗泰食品集團董事長余國基表示：［吾生有涯 知無涯］新書發表會（12/6）當天，新書義賣所得將作為清寒獎助學金使用，同時創辦人除了個人捐助二十萬元，支援慈濟基金會協助918玉里災民修繕受損民宅、重建受損校園外，並特別提供花蓮縣消防局、花蓮縣警察局、吉安鄉公所、新城鄉公所、玉里鎮公所、國民黨花蓮縣黨部各10萬元的捐贈款，期望在地方創生、城鄉共好的理念下，讓大家共同守護花蓮這片美好的家園。

宗泰食品集團創辦人余宗柏先生退休後持續著書立傳，今天（六日）上午十時將在玩味蕃樂園（新城鄉康樂村加灣十七之一號），盛大舉行《吾生有涯 知無涯：宗泰集團創辦人余宗柏奮鬥史》新書發表會，同時為「余宗柏故事館」揭牌啟用，歡迎各界人士前往共襄盛舉。

《吾生有涯 知無涯：宗泰集團創辦人余宗柏奮鬥史》由余宗柏口述、張傳瑄採訪彙編，由財團法人宗泰文化藝術基金會出版。全書共計有一百廿三頁，內容以編年體方式編寫，從一九三三年至二０二０年，貫穿他八十八歲、縱橫商場的人生中，每一個重要關頭，並穿插「從台灣看世界」，表達他面對時代巨輪下不畏困境打天下的精神。

並分為五個篇章，分別為「動盪年代，危亂是開創的沃土」、「乘風飛翔，初嚐人生起落」、「善用天然資源，成功落地扎根」、「傳動世代，開創品牌」和「享受歲月的禮讚」，並以開頭的序文「學習精進的腳步至今不息」，呼應書名，讓讀者透過他的人生歷程，汲取值得效仿的為人處世之道。