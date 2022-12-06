金獎酒店攜手雙月 推出「好食成雙」住房專案

勇奪新北市優良旅館「金」獎殊榮的傑仕堡有氧酒店，於兔年即將到來之際推出「好食成雙」住房專案，自2023年1月5日至2月5日(元宵節)止，入住每房每晚只要3,688元起，包含一泊二食外，還有攜手連續5年榮獲米其林必比登推薦的「雙月」食品社，專案入住即可獲贈招牌熱門商品「愛恨椒芝醬拌麵」乙袋與「阿甘剝皮辣椒」乙罐，品嘗國際認證的傳統美味。

瞄準傑仕堡優越的交通位置，雙月選擇於園區開設新北市唯一的雙月餐廳，讓房客可輕鬆享受知名華人養生湯品第一品牌－招牌雞湯。該酒店另外還聯手路易莎，在館內大廳設置路易莎咖啡，二樓有光焙若蔬食餐廳與丹生炊事鍋物料理，還有供應超過200種比利時精釀啤酒的布娜飛餐酒館，多樣異國料理滿足饕客味蕾。

「堡」護地球 傑仕堡環保有一套

重視ESG企業社會責任的傑仕堡，祭出平日限定環「堡」住房專案，不提供一次性備品，且入住即贈可愛環保袋，每房每晚只要2200元。以行動鼓勵民眾減少使用塑膠袋，若酒店能贈送6000個環保袋，一年可減少約469萬個塑膠袋；如製造每個塑膠袋要產生57克的碳排放，就等於減少267公噸碳排放。

傑仕堡推出平日環「堡」住房專案，每晚只要2200元，每房加贈可愛環保袋乙只。圖／業者提供

面對日益嚴峻的氣候議題與逐漸枯竭的地球資源，傑仕堡將「環保」視為己任，如酒店大樓取得「綠建築銀級認證」、客房內設置紅外線動作感測器，取代傳統插卡式更省電；且設有太陽能板與雨水回收系統，停車場設有電動車充電樁，全館空調維持26度、使用LED燈泡等，節約能源有一套。不僅如此，酒店更積極取得「自行車友善旅宿」，鼓勵騎乘自行車，減少碳排放、響應國際關燈日「Earth Hour關燈1小時」。另外，傑仕堡亦要求供應商提出產品製造過程環保證明，以實際行動守護地球。

歡度白色聖誕 體驗城市美湯

傑仕堡有氧酒店步行10分鐘即可抵達新北歡樂耶誕城，周末大咖雲集的巨星演唱會即將登場，預期活動將一路夯到跨年。民眾於2023年1月2日前預約「歡樂聖誕饗叮噹」住房專案入住，每晚只要3388元起，每日限量10間，平日入住再加贈美饌餐券200點，且住客還可以免費享用頂樓景觀大浴場（人工碳酸泉/ 06:30-11:00；18:00-22:00），可飽覽新板特區高樓百萬美景。

酒店距離新北歡樂耶誕城步行僅需10分鐘，更有周邊獨一無二的景觀碳酸泉大浴場，是歡度溫馨聖誕的最佳選擇。圖／業者提供

傑仕堡有氧酒店地址：新北市板橋區縣民大道二段275號

訂房專線：(02)7727-3000分機54062，

好事成雙住房專案：https://reurl.cc/58KAgv

環堡住房專案：https://reurl.cc/Z146Wg

歡樂聖誕饗叮噹住房專案：https://reurl.cc/zrqd1k

（禁止酒駕‧飲酒過量有害健康）