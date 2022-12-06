2023新年重磅賀禮「 帝王15年蘇格蘭威士忌」新年旅行禮盒

迎接嶄新2023年的來臨，隨著國境日漸開放，睽違許久終於迎來旅行的希望曙光，在後疫時期國境逐漸解封的時刻，帝王威士忌特別為新春重磅升級推出「帝王15年雙享輕奢旅行禮盒」，以鋒潮極品的潮流黑色行李箱為外盒，讓您輕鬆放入2瓶帝王15年，品味率性融合實用主義，不僅中性百搭、沉穩散發霸氣更一如帝王氣息，凸顯個人時尚氣息與特色，以潮流黑系譜改寫品酒旅行新定義，率性不羈卻極具個人風格張力，搭配帝王15年更顯新穎時尚，無論是做為餽贈親友還是犒賞自用，國內國外遊走世界，只要拎上這咖旅行箱，型走到哪都能潮感滿分，成為吸睛焦點。

同時，有別於以往的紙盒包裝，為了永續愛地球，帝王威士忌這次請您用更環保的方式品飲傳奇威士忌，特別使用可重複利用的潮流旅行箱禮盒，每個旅行禮盒附贈帝王Logo不織布購物袋，讓您用更環保更潮流的方式品味傳奇。絕對是2023年內外兼備、集時尚品味與實用與環保於一體的潮流必收旅行箱款。

帝王現任第七代釀酒大師STEPHANIE MACLEOD專為東方人量身定制的「帝王15年蘇格蘭調和威士忌」，嚴選出酒齡至少15年的優質麥芽和穀類威士忌，精心混合調製而成，充滿蜂蜜香氣、誘人的青蘋果，柑橘與甘草氣息，入口清新果味，中伴有蜂蜜以及太妃糖的口感，尾韻溫暖而悠長。業者提供

業者表示，「帝王15年蘇格蘭威士忌」是由帝王現任第七代釀酒大師STEPHANIE MACLEOD所創造，一款專為東方人量身定制的調和威士忌。帶領全球威士忌品酩者感受優質滑順的層次口感。延續帝王獨創的「Double Ageing 二次陳釀」過桶工藝，將已經熟成一定時間的不同的威士忌加以調和勾兌，再將調和後的威士忌靜置於大型木桶內，這個過程被稱為 Marrying，就像是新婚之後的磨合階段，讓酒液在長達半年的時間內有時間彼此對話、相互交融，形成一致滑順的口感。STEPHANIE MACLEOD同時特別嚴選出酒齡至少15年的優質麥芽和穀類威士忌，加以精心混合調製，只為傳達出和諧滑順、毫不妥協的威士忌風味，圓潤而均衡、絕無突兀的層次風味。每一次品味，都能感受純淨而愉悅、令人回味無窮的完美酒質。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)