冬戀蘭陽溫泉季－祈水感恩禮暨玩啤音樂會盛大登場

由宜蘭縣政府指導，礁溪鄉公所、礁溪鄉民代表會、宜蘭縣觀光協會與宜蘭縣溫泉產業發展協會共同主辦「2022冬戀蘭陽溫泉季－祈水感恩禮暨玩啤音樂會」於2日隆重開場。全程免費入場，安排一連串精彩活動，有踩街表演、民俗演出及國樂演奏，再由傳承多年的溫泉水美人以舞蹈儀式，迎接水神揭開溫泉季序幕，現場重磅邀請梁文音等知名藝人嗨翻全場。

祈水感恩禮暨玩啤音樂會」全程免費入場。圖／宜蘭縣溫泉產業發展協會提供

祈水感恩禮活動是由地方業者自願發起、籌畫，更廣邀在地超過100家的業者與商家一同擴大舉辦，還有日本熊本縣好友，和水町町長石原佳幸及友人一同共襄盛舉。采瑜舞運帶領礁溪國小、大東北角觀光圈、日本和水町團體及礁溪溫水美人團隊，浩浩蕩蕩踩街歡慶，一旁店家也在旁揮動我國國旗與日本國旗表示歡迎。

日本熊本縣好友和水町町長石原佳幸及友人，一同共襄盛舉。圖／宜蘭縣溫泉產業發展協會提供

德陽路上跑馬古道公園舉辦活動，是結合現場文創設計與天然舞台，再呈現燈光音效與整體氛圍營造出不同以往的聲光效果。由礁溪溫泉水美人挑大樑，為了完美呈現祈水感恩的活動，更於活動前3個月開始勤練舞藝，在搖曳舞姿和莊嚴的神情中，完美展現對溫泉表達崇敬的舞蹈語言。在精彩的祈水感恩儀式後，迎接熱鬧的「玩啤音樂會」，現場邀請星光歌后梁文音等知名藝人，陪民眾熱鬧嗨翻一晚。