品元實業榮獲第25屆小巨人獎

從事食品貿易進口及食品預拌粉研發生產的品元實業，以食品科技專業為基礎、勇於創新、積極開拓海外市場的企業精神，2022年從逾60家的參賽企業中脫穎而出，獲得經濟部頒發的第25屆「小巨人獎」！

2003年成立的品元實業，迄今已累積近20年經驗，主要為食品業者提供客製化產品服務，不論是在產品開發、生產協力、特色烘焙等各方面，都能因應購買廠商的各種需求，訂立一套完善計畫，量身打造最適合的產品，同時還協助合作商家解決市場上、專業上遇到的種種問題。該公司優異的工作成果，過去就斬獲不少國際食品賽事獎項，如食品業米其林美稱的Monde Selection及iTQi等，今年更是勇奪小巨人獎的殊榮，實至名歸。

品元實業董事長曾仁佑表示，品元實業的經營理念除著重食品安全外，更不斷致力於創新食品的質地與口感，並透過專業，從產品研發、生產到量產等過程中，協助客戶打造在市場上具有亮點與品牌化的商品，成就「客戶成功，品元就會成功」的理念。

副總劉佩儀補充，品元立志做各食品公司研發部門最好的夥伴，打造專屬於他們的明星商品，且團隊擁有源源不絕的創意思維與技術，屢屢使用創新的元素製作傳統食品，為業界帶來變革，如低醣生酮友善的原物料；產品的多元應用、研發好風味，如米鬆餅粉，讓麩質過敏的人也能食用，將台灣米為原料之鬆餅粉出口到海外後，獲得世界各地不少業者和民眾的喜愛與認同。公司也看到素食族群的飲食需求，為全素者研發烘焙原物料，如創新米食風味的Vegan Donut Mix，不含奶蛋的原料，還能讓甜甜圈保持鬆軟嚼感，這是在研發過程中，極具挑戰的部分，產品也獲得2022年國際獎項iTQi一星殊榮。

目前品元產品已在美國、加拿大、法國、德國、澳洲等擁有銷售據點，更有泰國、印尼、比利時、新加坡、日本等的優秀合作夥伴，未來持續帶領品元實業，繼續研發、繼續拓展市場，期望有朝一日，能成為市場上流行飲食的領航員。