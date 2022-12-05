產後鬆弛影響自信　醫生建議患者醫美是新選擇

因應女性意識抬頭，愛美不再只是年輕女性的專利，產後媽媽也十分注重個人形象的管理。賦真妍皮膚專科診所表示，近年來前來診所諮詢的產後婦女有增加的趨勢，而其中產後媽媽因生育過程所造成的肚皮鬆弛，已影響自信以及穿衣困擾等問題。

不少女性在育前或育後會使用相關緊緻保養品，如妊娠霜、按摩油來幫助緊緻肌膚，但效果不明顯而前來諮詢。院長陳建名醫師表示，坊間常見的妊娠霜、按摩油大多只能滋潤表皮肌膚為主，而育後肚皮鬆弛的根本原因，是其深層肌肉的斷裂，塗抹式的保養品無法改善。而也有女性育後會選擇重訓，期望能改善鬆弛困擾，雖然重訓可以訓練核心，但並非所有人都能獲得改善，且成效也有限。

目前面臨醫學美容技術日新月異，針對女性育後的肚皮鬆弛困擾，陳建名指出，育後三至六個月是最好時機，女性不須像以前一樣使用較長恢復期的拉皮手術，許多患者會選擇透過智能溫控電波的技術，有別於傳統電波，在不用動刀情況下是新選擇。

肚皮鬆弛讓產後媽咪超焦慮，醫美有機會恢復自信。圖／賦真妍提供

賦真妍皮膚專科診所的智能溫控電波通過美國FDA、歐盟CE與台灣TFDA的智能微侵入式電波治療，相較於傳統拉皮手術，術後恢復期短，不影響正常作息，成為目前許多醫美在不動刀情況下的新選擇。

陳建名特別提醒民眾，由於每個人身體狀況不同，治療前應向專業醫師諮詢，以他所執業的診所為例，每位前來諮詢的女性，都會透過超音波等器材來檢查判斷其身體狀況，他會透過專業技術與多年經驗，針對每個人不同狀況進行客製化設計，期望能滿足患者的期待值且更容光煥發。